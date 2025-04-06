https://ria.ru/20250406/elbrus-2009681502.html
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы
Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:51:00+03:00
2025-04-06T16:51:00+03:00
2025-04-06T21:14:00+03:00
эльбрус
погода
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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье из-за-сильного ветра на курорте закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы на участке Мир-Гарабаши. "Канатные дороги и горнолыжные трассы закрываются в связи с погодными условиями (снег, ветер)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241224/kurorty-1837272137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, погода
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги и горнолыжных трасс из-за ветра