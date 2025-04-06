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На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025
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16:51 06.04.2025 (обновлено: 21:14 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/elbrus-2009681502.html
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы
Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 06.04.2025
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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье из-за-сильного ветра на курорте закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы на участке Мир-Гарабаши. "Канатные дороги и горнолыжные трассы закрываются в связи с погодными условиями (снег, ветер)", - говорится в сообщении.
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эльбрус, погода
Эльбрус, Погода
На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы

На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги и горнолыжных трасс из-за ветра

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКанатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье из-за-сильного ветра на курорте закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы на участке Мир-Гарабаши.
«
"Канатные дороги и горнолыжные трассы закрываются в связи с погодными условиями (снег, ветер)", - говорится в сообщении.
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