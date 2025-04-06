https://ria.ru/20250406/elbrus-2009681502.html

На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы

На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025

На Эльбрусе закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы

Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:51:00+03:00

2025-04-06T16:51:00+03:00

2025-04-06T21:14:00+03:00

эльбрус

погода

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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Все очереди канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе прекратили работу в воскресенье из-за ухудшения погоды, сообщила администрация курорта. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье из-за-сильного ветра на курорте закрыли канатную дорогу и горнолыжные трассы на участке Мир-Гарабаши. "Канатные дороги и горнолыжные трассы закрываются в связи с погодными условиями (снег, ветер)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241224/kurorty-1837272137.html

эльбрус

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эльбрус, погода