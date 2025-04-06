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Ефимов: в московском СВАО в рамках реновации жильцам передали 49 новостроек - РИА Новости, 06.04.2025
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16:23 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/efimov-2009659351.html
Ефимов: в московском СВАО в рамках реновации жильцам передали 49 новостроек
Ефимов: в московском СВАО в рамках реновации жильцам передали 49 новостроек - РИА Новости, 06.04.2025
Ефимов: в московском СВАО в рамках реновации жильцам передали 49 новостроек
В Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках реновации под заселение передано 49 новых домов с квартирами с готовой отделкой, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:23:00+03:00
2025-04-06T16:23:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
жилье
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках реновации под заселение передано 49 новых домов с квартирами с готовой отделкой, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе под заселение передали 49 новостроек. Общая площадь квартир там составила свыше 550 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра указал, что всего в округе расселено уже свыше сотни домов. В общей сумме в СВАО в рамках реновации будет расселено 499 домов. Квартиры в новостройках будут предоставлены 86,5 тысячи жителей округаКак дополнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройки появились в 14 районах. Так по восемь жилых комплексов расположены в Бабушкинском районе, Лосиноостровском и Южном Медведкове, а пять – в Марьиной Роще.Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что наибольшее число квартир получили жители Бабушкинского района – почти 3,6 тысячи. В Южном Медведкове жилье получили две тысячи человек, в Марьиной Роще – более 1,4 тысячи.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250406/efimov-2009411350.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , жилье, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Жилье, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в московском СВАО в рамках реновации жильцам передали 49 новостроек

Ефимов: в московском СВАО под заселение по реновации передано 49 новостроек

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках реновации под заселение передано 49 новых домов с квартирами с готовой отделкой, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе под заселение передали 49 новостроек. Общая площадь квартир там составила свыше 550 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Заммэра указал, что всего в округе расселено уже свыше сотни домов. В общей сумме в СВАО в рамках реновации будет расселено 499 домов. Квартиры в новостройках будут предоставлены 86,5 тысячи жителей округа
Как дополнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройки появились в 14 районах. Так по восемь жилых комплексов расположены в Бабушкинском районе, Лосиноостровском и Южном Медведкове, а пять – в Марьиной Роще.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что наибольшее число квартир получили жители Бабушкинского района – почти 3,6 тысячи. В Южном Медведкове жилье получили две тысячи человек, в Марьиной Роще – более 1,4 тысячи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
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