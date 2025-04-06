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В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку после пожара - РИА Новости, 06.04.2025
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01:13 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009590091.html
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку после пожара
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку после пожара - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку после пожара
Движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве восстановлено после возгорания в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T01:13:00+03:00
2025-04-06T01:13:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве восстановлено после возгорания в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведомство сообщало, что движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве. "Движение по 2-му Лесному переулку восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку после пожара

В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку после пожара в доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта в Москве
Движение транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение транспорта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве восстановлено после возгорания в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве.
"Движение по 2-му Лесному переулку восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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