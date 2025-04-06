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ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 06.04.2025 (обновлено: 08:42 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/drony-2009601642.html
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 06.04.2025
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:22:00+03:00
2025-04-06T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ростовская область
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники сбивали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.Власти других регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, ростовская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ
Вчера, 17:56
Как уточнили в ведомстве:
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники сбивали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.
Власти других регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРостовская областьБезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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