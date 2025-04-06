https://ria.ru/20250406/drony-2009601642.html

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 06.04.2025

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:22:00+03:00

2025-04-06T08:22:00+03:00

2025-04-06T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники сбивали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.Власти других регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Тузова

вооруженные силы украины, ростовская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)