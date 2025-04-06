https://ria.ru/20250406/drony-2009601642.html
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 06.04.2025
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:22:00+03:00
2025-04-06T08:22:00+03:00
2025-04-06T08:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники сбивали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.Власти других регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, ростовская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)