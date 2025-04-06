https://ria.ru/20250406/dnepr-2009634272.html

Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 06.04.2025

Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожены более 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:21:00+03:00

2025-04-06T13:21:00+03:00

2025-04-06T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожены более 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Понятовка, Приднепровское и Велетенское Херсонской области."Уничтожены более 65 военнослужащих (противника - ред.), боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009527666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины