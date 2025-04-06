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Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 06.04.2025
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13:21 06.04.2025 (обновлено: 13:30 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/dnepr-2009634272.html
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 06.04.2025
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожены более 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:21:00+03:00
2025-04-06T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожены более 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Понятовка, Приднепровское и Велетенское Херсонской области."Уничтожены более 65 военнослужащих (противника - ред.), боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ за сутки потеряли более 65 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожены более 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Понятовка, Приднепровское и Велетенское Херсонской области.
"Уничтожены более 65 военнослужащих (противника - ред.), боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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