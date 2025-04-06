"Играть жестко": в Европе сделали неприятное признание о России
Профессор Дизен: у Запада кончились инструменты давления на Россию
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. У Запада кончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения украинского конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен во время интервью американскому журналисту Джексону Хинклу.
"Я не думаю, что мы можем продолжать давить на Россию. Мне кажется, у нас не осталось карт, которые можно разыграть. Где рычаг давления? Я не вижу такого", — предупредил эксперт.
При этом, продолжил профессор, Россия становится сильнее с каждым днем и никогда не откажется от заявленных требований, как бы западные страны не пытались угрожать ей или навязывать свою позицию
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"Мы воевали три года и проиграли. Наша позиция слабеет, поэтому я не вижу, чтобы заявление о том, что мы можем играть жестко, соответствовало реальности", — резюмировал Дизен.
На прошлой неделе в ходе беседы с моряками-подводниками президент России Владимир Путин заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.
Мирный процесс
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.