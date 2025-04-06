https://ria.ru/20250406/dachniki-2009577574.html

Прощай, дача: кто по новым правилам может лишиться дома, земли и денег

Прощай, дача: кто по новым правилам может лишиться дома, земли и денег - РИА Новости, 06.04.2025

Прощай, дача: кто по новым правилам может лишиться дома, земли и денег

На днях в Государственной думе был представлен проект федерального закона № 880220-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T09:06:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

аналитика

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На днях в Государственной думе был представлен проект федерального закона № 880220-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд".Официальной целью законопроекта является "совершенствование положений с целью защиты прав и интересов садоводов и огородников", но по факту инициатива фокусируется на двух моментах, первый из которых — укрепление первоначальной цели садоводства и огородничества, которая заключается в предоставлении гражданам возможности самообеспечения сельскохозяйственными продуктами.Данное право полностью соответствует главной цели Доктрины продовольственной безопасности России от 2020 года — "обеспечение населения страны безопасной, качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой продукции".По последним данным, садовый, дачный или приусадебный участок есть у 46 процентов россиян, а семь из десяти граждан России выращивают на своих участках сельхозпродукты. В общем и целом 125 миллионов россиян относятся к семьям, получающим продукцию с обрабатываемой ими земли или выезжающим летом помогать своим родственникам. По самым приблизительным расчетам, не менее четверти объема всей сельскохозяйственной продукции в России производится именно частниками — садоводами и огородниками, то есть эта деятельность имеет важнейшее значение для достижения ключевых параметров продовольственной безопасности страны, в рамках которой люди во многом сами обеспечивают себя качественными и экологически чистыми продуктами питания без инвестиций со стороны государства.В то же время мы видим постепенное размывание этой категории собственников за счет "ползучего" изменения первичной функции соответствующих земель. Именно поэтому вышеуказанный законопроект также содержит положения, направленные на ограничение строительства "гостевых домов", хостелов, многоквартирных домов, складов, стоянок, различных мелких бизнесов и других объектов капитального строительства на садовых земельных участках в коммерческих целях, которые не соответствуют целевому назначению этих участков, нарушают законные интересы садоводов и огородников и, по сути, являются прямым саботажем государственной политики в данном направлении.Одновременно с этим государство предприняло целый ряд шагов, защищающих добросовестных садоводов и огородников от собственников (часто просто перекупщиков), которые игнорируют интересы соседей, наносят прямой ущерб и подвергают их опасности.В частности, одна из масштабных проблем — заброшенные, неиспользуемые, захламленные и заросшие участки, которые являются источником биологической и пожарной опасности. С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон № 307, согласно которому собственники земельных участков обязаны в течение трех лет начать их освоение (для новых владельцев — с момента регистрации прав, для существующих — с 1 марта 2025 года). Под освоением понимается приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Если после данного срока будут зафиксированы признаки неиспользования участков, на их собственников может быть наложен штраф (до 50 тысяч рублей), а если нарушение длится более трех лет, участок могут изъять и выставить на торги.Участок может быть признан неиспользуемым, если:Безопасность и благополучие российских садоводов и огородников также обеспечивается по целому ряду других направлений.Пожарная безопасность: если недобросовестный сосед жарит шашлык в мангале или жаровне на расстоянии менее пяти метров от дома или хозобъектов; разводит костер ближе 50 метров от любых построек; сжигает мусор с нарушением правил пожарной безопасности — ему грозит штраф до 20 000 рублей. Если собственник нарушает правила эксплуатации печей для отопления частного дома — до 15 000 рублей.Санитарно-эпидемиологическая безопасность: если собственники накапливают на участке мусор (отходы, образованные в жилых домах в процессе потребления физическими лицами, в том числе крупногабаритные — мебель, бытовую технику, строительный мусор и т. д.), на них может быть наложен штраф до пяти тысяч рублей. Если кто-то решит тихонько помыть машину у себя на участке и слить химию вам под забор, ему грозит штраф до пятисот рублей.Биологическая безопасность: ленивого соседа могут оштрафовать за высокие сорняки (до пятисот рублей), наличие борщевика (до пяти тысяч рублей) и растения, содержащие наркотические или психотропные вещества (от трех до пяти тысяч рублей, в серьезных случаях — уголовная ответственность).Психологическая безопасность: владельцы дачных участков обязаны соблюдать закон о тишине. Например, в Московской области запрещено шуметь в будние дни с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00, в выходные — с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00. За нарушение покоя соседей — штраф до трех тысяч рублей.Уникальная российская дачная культура — это не пережиток прошлого, как хотят доказать те, кому не дают покоя "золотые площади", а опора государства: как с точки зрения реализации Доктрины продовольственной безопасности, так и с точки зрения социально-культурного достояния страны, у которого нет аналогов нигде в мире.Как писал в одном из писем Антон Павлович Чехов, "в имении трудом рук своих и в поте лица прокормиться можно только при одном условии: если будешь работать сам, как мужик, невзирая ни на звание, ни на пол". На русской даче все равны, и этого не отнимет у нас никто.

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https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html

https://realty.ria.ru/20240725/oshibki-1961697236.html

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россия

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россия, московская область (подмосковье), аналитика