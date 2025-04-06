https://ria.ru/20250406/britaniya-2009594314.html

Глава МИД Британии выразил беспокойство отказом Израиля во въезде депутатам

Глава МИД Британии выразил беспокойство отказом Израиля во въезде депутатам - РИА Новости, 06.04.2025

Глава МИД Британии выразил беспокойство отказом Израиля во въезде депутатам

Лондон обеспокоен отказом Израиля во въезде в страну двум британским депутатам, заявил в воскресенье глава британского МИД Дэвид Лэмми. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:36:00+03:00

2025-04-06T03:36:00+03:00

2025-04-06T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лондон обеспокоен отказом Израиля во въезде в страну двум британским депутатам, заявил в воскресенье глава британского МИД Дэвид Лэмми. В субботу газета Times of Israel сообщила, что власти Израиля запретили въезд в страну двум британским депутатам на основании того, что те якобы собирались распространять "антиизраильскую риторику". Депутаты утверждали, что прибыли в Израиль вместе с двумя помощниками в составе официальной делегации от британского парламента, однако ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытие подобной делегации. "Задержание двух британских депутатов в составе парламентской делегации в Израиле и отказ во въезде израильскими властями неприемлемы, непродуктивны и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в заявлении Лэмми, опубликованном на сайте британского правительства. Министр отметил, что сообщил об этом правительству Израиля. При этом он указал, что власти связались с обоими депутатами для "оказания поддержки". Политик также подчеркнул, что Британия по-прежнему выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись до середины месяца из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электроэнергии на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250403/sirija-2009016928.html

https://ria.ru/20250402/britanija-2008950754.html

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в мире, израиль, лондон, дэвид лэмми, хамас