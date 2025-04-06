https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html

Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии

Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии - РИА Новости, 06.04.2025

Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии

Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:57:00+03:00

2025-04-06T03:57:00+03:00

2025-04-06T03:57:00+03:00

россия

белоруссия

европа

владимир путин

александр лукашенко

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_5fe8caa9805752ca02c8c6c517bcec8b.jpg

ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда", - сказал он. В марте в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко говорилось, что РФ и Белоруссия отмечают, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности. Также в марте венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России.

https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html

россия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, европа, владимир путин, александр лукашенко, петер сийярто