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Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии - РИА Новости, 06.04.2025
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03:57 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии - РИА Новости, 06.04.2025
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии
Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:57:00+03:00
2025-04-06T03:57:00+03:00
россия
белоруссия
европа
владимир путин
александр лукашенко
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ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда", - сказал он. В марте в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко говорилось, что РФ и Белоруссия отмечают, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности. Также в марте венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России.
https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html
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россия, белоруссия, европа, владимир путин, александр лукашенко, петер сийярто
Россия, Белоруссия, Европа, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Петер Сийярто
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии

Посол Ганевич: обсуждение безопасности без России и Белоруссии бесперспективно

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.
"Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда", - сказал он.
В марте в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко говорилось, что РФ и Белоруссия отмечают, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности.
Также в марте венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России.
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РоссияБелоруссияЕвропаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПетер Сийярто
 
 
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