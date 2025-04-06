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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/bespilotniki-2009599162.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T07:12:00+03:00
2025-04-06T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в 1.13 мск, ее отменили в 6.57 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: на всей территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону.
Опасность была объявлена в 1.13 мск, ее отменили в 6.57 мск.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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