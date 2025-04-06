https://ria.ru/20250406/bespilotniki-2009599162.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T07:12:00+03:00
2025-04-06T07:12:00+03:00
2025-04-06T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в 1.13 мск, ее отменили в 6.57 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20250405/zhiteli-2009583060.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c1237239a8aa55209b249343ee2c8499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: на всей территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА