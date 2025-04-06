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Водитель задержанного в Белоруссии авто со взрывчаткой рассказал о работе - РИА Новости, 07.04.2025
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23:21 06.04.2025 (обновлено: 00:21 07.04.2025)
https://ria.ru/20250406/belorussiya-2009710717.html
Водитель задержанного в Белоруссии авто со взрывчаткой рассказал о работе
Водитель задержанного в Белоруссии авто со взрывчаткой рассказал о работе - РИА Новости, 07.04.2025
Водитель задержанного в Белоруссии авто со взрывчаткой рассказал о работе
Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько заявил в сюжете телеканала "Беларусь 1", что занимается перевозками автомобилей... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-06T23:21:00+03:00
2025-04-07T00:21:00+03:00
россия
белоруссия
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько заявил в сюжете телеканала "Беларусь 1", что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию и не знал о тайном грузе, спрятанном в машине.&quot;Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности – я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь&quot;, — сказал мужчина .По словам Манько, заказ передал его знакомый из Эстонии Роман, с которым задержанный работал и ранее, от некоего Ивана, занимавшегося переделкой микроавтобуса. В эфире телеканала уточнили, что микроавтобус на молдавских номерах, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, задержали 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки. Военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Белоруссии заявил в эфире телеканала, что автомобиль мог использоваться как для перевозки взрывчатки из точки А в точку Б для последующего изготовления большого числа взрывных устройств, так и непосредственно для совершения крупного теракта. Он добавил, что найденная взрывчатая смесь более характерна для стран Запада. Российский эксперт в области минно-подрывного дела Владимир Грубник рассказал телеканалу, что тот факт, что обнаружено такое количество пластифицированного взрывчатого вещества, говорит о его производстве "серьезным заводским способом". Он заявил, что этим занимаются в странах НАТО. По словам эксперта, вещество на треть эффективнее тротила. Он добавил, что обнаруженного количества хватит для подрыва крупного объекта – моста, дамбы, торгового центра, многоквартирного здания. Автор сюжета телеканала делает вывод, что инцидент имеет "почерк украинский с западным налетом".Ранее в воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат.
https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html
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россия, белоруссия, европа, евразийский экономический союз, нато, в мире
Россия, Белоруссия, Европа, Евразийский экономический союз, НАТО, В мире
Водитель задержанного в Белоруссии авто со взрывчаткой рассказал о работе

Водитель микроавтобуса со взрывчаткой в Белоруссии заявил, что не знал о грузе

© Фото : Таможенные органы Беларуси/TelegramБелорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Таможенные органы Беларуси/Telegram
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько заявил в сюжете телеканала "Беларусь 1", что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию и не знал о тайном грузе, спрятанном в машине.
«

"Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности – я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь", — сказал мужчина .

По словам Манько, заказ передал его знакомый из Эстонии Роман, с которым задержанный работал и ранее, от некоего Ивана, занимавшегося переделкой микроавтобуса.
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В эфире телеканала уточнили, что микроавтобус на молдавских номерах, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, задержали 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки.
Военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Белоруссии заявил в эфире телеканала, что автомобиль мог использоваться как для перевозки взрывчатки из точки А в точку Б для последующего изготовления большого числа взрывных устройств, так и непосредственно для совершения крупного теракта. Он добавил, что найденная взрывчатая смесь более характерна для стран Запада.
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Российский эксперт в области минно-подрывного дела Владимир Грубник рассказал телеканалу, что тот факт, что обнаружено такое количество пластифицированного взрывчатого вещества, говорит о его производстве "серьезным заводским способом". Он заявил, что этим занимаются в странах НАТО. По словам эксперта, вещество на треть эффективнее тротила. Он добавил, что обнаруженного количества хватит для подрыва крупного объекта – моста, дамбы, торгового центра, многоквартирного здания.
Автор сюжета телеканала делает вывод, что инцидент имеет "почерк украинский с западным налетом".
Ранее в воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат.
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