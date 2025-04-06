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Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 06.04.2025
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T06:40:00+03:00
2025-04-06T06:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы "активной операцией РФ на территории Украины" в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 7 марта.
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в мире, россия, украина, польша
В мире, Россия, Украина, Польша
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
ВВС Польши и союзников подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине