https://ria.ru/20250406/armeniya-2009687379.html
В России пройдут Дни культуры Армении
В России пройдут Дни культуры Армении - РИА Новости, 06.04.2025
В России пройдут Дни культуры Армении
Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниел Даниелян анонсировал проведение Дней культуры страны в России. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:32:00+03:00
2025-04-06T20:32:00+03:00
2025-04-06T20:32:00+03:00
армения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729208219_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_f1d027e59f1cb96c4c8fab3f7d91f190.jpg
ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниел Даниелян анонсировал проведение Дней культуры страны в России. "На государственном уровне предусмотрены осенью, если не ошибаюсь, Дни культуры Армении в России", - сказал Даниелян журналистам. Он пообещал, что армянская сторона хорошо подготовится в этому мероприятию, чтобы должным образом представить армянскую культуру. Замминистра добавил что недавно один из спектаклей Ереванского русского драматического театра имени Станиславского был включен в программу престижного российского Чеховского фестиваль. "Сейчас мы готовимся к гастролям", - уточнил он
https://ria.ru/20250406/shvydkoy-2009668951.html
https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729208219_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_113ba703f1158afa04148043683146ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия
В России пройдут Дни культуры Армении
Даниелян анонсировал проведение Дней культуры Армении в России