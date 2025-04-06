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В России пройдут Дни культуры Армении - РИА Новости, 06.04.2025
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20:32 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/armeniya-2009687379.html
В России пройдут Дни культуры Армении
В России пройдут Дни культуры Армении - РИА Новости, 06.04.2025
В России пройдут Дни культуры Армении
Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниел Даниелян анонсировал проведение Дней культуры страны в России. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:32:00+03:00
2025-04-06T20:32:00+03:00
армения
россия
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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниел Даниелян анонсировал проведение Дней культуры страны в России. "На государственном уровне предусмотрены осенью, если не ошибаюсь, Дни культуры Армении в России", - сказал Даниелян журналистам. Он пообещал, что армянская сторона хорошо подготовится в этому мероприятию, чтобы должным образом представить армянскую культуру. Замминистра добавил что недавно один из спектаклей Ереванского русского драматического театра имени Станиславского был включен в программу престижного российского Чеховского фестиваль. "Сейчас мы готовимся к гастролям", - уточнил он
https://ria.ru/20250406/shvydkoy-2009668951.html
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армения, россия
Армения, Россия
В России пройдут Дни культуры Армении

Даниелян анонсировал проведение Дней культуры Армении в России

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниел Даниелян анонсировал проведение Дней культуры страны в России.
"На государственном уровне предусмотрены осенью, если не ошибаюсь, Дни культуры Армении в России", - сказал Даниелян журналистам.
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Он пообещал, что армянская сторона хорошо подготовится в этому мероприятию, чтобы должным образом представить армянскую культуру.
Замминистра добавил что недавно один из спектаклей Ереванского русского драматического театра имени Станиславского был включен в программу престижного российского Чеховского фестиваль. "Сейчас мы готовимся к гастролям", - уточнил он
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