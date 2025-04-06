https://ria.ru/20250406/anomaliya-2009303521.html

Тайна самой аномальной зоны в России: сгорающие люди и танцующие деревья

Тайна самой аномальной зоны в России: сгорающие люди и танцующие деревья - РИА Новости, 06.04.2025

Тайна самой аномальной зоны в России: сгорающие люди и танцующие деревья

На Земле множество загадочных мест, где происходят необъяснимые события. Считается, что такие зоны — где-то далеко, в чащах или горах, куда невозможно... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:05:00+03:00

россия

волгоградская область

наука

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Земле множество загадочных мест, где происходят необъяснимые события. Считается, что такие зоны — где-то далеко, в чащах или горах, куда невозможно добраться. Однако Медведицкая гряда в Волгоградской области расположена в оживленном районе и доехать туда несложно. А ведь по количеству чудес эта территория способна составить конкуренцию знаменитому Бермудскому треугольнику. Какие тайны скрывают холмы и почему их стоит посетить всем любителям непознанного — в материале РИА Новости.Пьяная роща и шаровые молнииЭто место никак не назовешь глухим — оно находится на севере Волгоградской области, всего в 40 километрах от города Жирновска, а рядом есть несколько деревень.Собственно, аномальной зоной считается небольшая по площади гряда природных холмов высотой 200-400 метров.Рядом раскинулась березовая роща, которую называют пьяной из-за того, что там нет ни одного ровного дерева — у всех сильно покорежены стволы. Говорят, что здесь всегда росли кривые деревья, их вырубали, но вырастали новые, с такими же скрюченными стволами.Одним из самых опасных мест гряды считают урочище Синяя Гора — именно здесь каждый год очевидцы фиксируют сотни шаровых молний, причем появляются они как во время грозы, так и в ясную погоду.Ведут себя молнии весьма необычно, могут часами передвигаться по воздуху на высоте около метра над землей по одним и тем же, словно утвержденным кем-то маршрутам.На склонах горы растет множество деревьев с выжженными кругами на коре.Многие туристы испытывают здесь дискомфорт — ухудшается самочувствие, начинает болеть голова, подступает тошнота.Но это еще цветочки: ходят истории, что тут безвозвратно исчезали люди и домашние животные, а некоторые даже воспламенялись и сгорали заживо.Заживо сгоревший чабанПоследнее такое происшествие произошло 11 ноября 1990-го, когда два местных чабана перегоняли стадо овец по склону холма Медведицкой гряды.Один из них, Бисен Мамаев, старший в паре, немного отстал и присел отдохнуть на охапку сена. А через некоторое время помощник обнаружил его обгоревший труп.В сухих строчках милицейского протокола записано так:"…помощник пастуха, ненадолго отвлекшись, обнаружил обгорелое тело Мамаева, лежащее на земле, без всяких признаков борьбы или противодействия огню. Смерть, вероятно, наступила мгновенно в результате резкого обугливания тела…"Весьма непонятным показалось и то, что стог сена, где сидел чабан, от огня совсем не пострадал.Порталы во времениМного разговоров ходит и о пещерах Медведицкой гряды, исследовать которые крайне сложно, так как в 1942 году по неизвестным причинам входы в них были взорваны.Некоторые местные уверены, что курганы соединены под землей в очень сложную систему лабиринтов, а еще — что там есть временные порталы.Жители вспоминают, как в 1998-м здесь произошел необычный случай."Группа исследователей неопознанного увидела двух человек, которые возникли буквально из ниоткуда. Как ни пытались докричаться до них, не смогли: неизвестные жестикулировали и продолжали общаться, словно вокруг никого нет. Когда исследователи максимально приблизились к ним, незнакомцы исчезли".Очевидцы рассказывали и о странной старушке в древней одежде, с необычным говором и тремя козами, которая спрашивала дорогу в несуществующую деревню.А однажды ночью исследователи увидели перед входом в пещеры непонятные огоньки. Утром на этом месте нашли следы костра и газету 1938 года со свежей типографской краской. После изучения выяснилось, что она подлинная.Множество загадок еще хранит Медведицкая гряда: неслучайно это место так популярно у уфологов, мистиков и просто туристов, интересующихся аномальными явлениями. Возможно, в будущем ученым все-таки удастся найти научное объяснение здешним странным событиям.

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россия, волгоградская область, наука