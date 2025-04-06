https://ria.ru/20250406/aeroporty-2009684075.html
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 06.04.2025
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада
Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:18:00+03:00
2025-04-06T20:18:00+03:00
2025-04-06T20:18:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255287_0:226:3239:2047_1920x0_80_0_0_2eb2b517cb48790ba97107015423856e.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в авиагаванях. Ранее синоптики предупреждали, что небольшой снег прогнозируется в Москве и области в воскресенье, временный снежный покров сохранится как минимум до середины следующей недели. "Аэропорт работает штатно", - заявили РИА Новости в "Домодедово". "Работаем в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", - рассказали агентству в "Жуковском". В пресс-службе "Внуково" добавили, что аэропорт обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20250203/moskva-1997197314.html
https://ria.ru/20250406/sneg-2009653735.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255287_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b58cb50ddd9c421cf9213d0ffba5d474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада
"Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно в снегопад