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Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 06.04.2025
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20:18 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/aeroporty-2009684075.html
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 06.04.2025
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада
Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025
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2025-04-06T20:18:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в авиагаванях. Ранее синоптики предупреждали, что небольшой снег прогнозируется в Москве и области в воскресенье, временный снежный покров сохранится как минимум до середины следующей недели. "Аэропорт работает штатно", - заявили РИА Новости в "Домодедово". "Работаем в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", - рассказали агентству в "Жуковском". В пресс-службе "Внуково" добавили, что аэропорт обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20250203/moskva-1997197314.html
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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада

"Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно в снегопад

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
Ранее синоптики предупреждали, что небольшой снег прогнозируется в Москве и области в воскресенье, временный снежный покров сохранится как минимум до середины следующей недели.
Аэропорт Шереметьево замело снегом. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Север Москвы накрыл снегопад
3 февраля, 23:21
«
"Аэропорт работает штатно", - заявили РИА Новости в "Домодедово".
"Работаем в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", - рассказали агентству в "Жуковском".
В пресс-службе "Внуково" добавили, что аэропорт обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет.
В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
Люди во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Вчера, 15:38
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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