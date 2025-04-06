https://ria.ru/20250406/aeroporty-2009684075.html

Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада

Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 06.04.2025

Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада

Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T20:18:00+03:00

2025-04-06T20:18:00+03:00

2025-04-06T20:18:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково" "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в авиагаванях. Ранее синоптики предупреждали, что небольшой снег прогнозируется в Москве и области в воскресенье, временный снежный покров сохранится как минимум до середины следующей недели. "Аэропорт работает штатно", - заявили РИА Новости в "Домодедово". "Работаем в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", - рассказали агентству в "Жуковском". В пресс-службе "Внуково" добавили, что аэропорт обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20250203/moskva-1997197314.html

https://ria.ru/20250406/sneg-2009653735.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)