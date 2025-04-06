https://ria.ru/20250406/aerodrom-2009636770.html

ВС России поразили украинский военный аэродром

ВС России поразили украинский военный аэродром - РИА Новости, 06.04.2025

ВС России поразили украинский военный аэродром

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:38:00+03:00

2025-04-06T13:38:00+03:00

2025-04-06T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления беспилотниками, а также скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM производства США и 100 беспилотников самолетного типа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины