Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинский военный аэродром - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/aerodrom-2009636770.html
ВС России поразили украинский военный аэродром
ВС России поразили украинский военный аэродром - РИА Новости, 06.04.2025
ВС России поразили украинский военный аэродром
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:38:00+03:00
2025-04-06T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления беспилотниками, а также скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM производства США и 100 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250406/saldo-2009627579.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_39:0:1115:807_1920x0_80_0_0_e1ff0aa45cc03e519e6b45e209bd48c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинский военный аэродром

ВС России поразили украинский военный аэродром и место ремонта техники

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления беспилотниками, а также скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM производства США и 100 беспилотников самолетного типа.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Сальдо обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив по Украине
12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала