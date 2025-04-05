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Экс-президент Аргентины раскритиковала нынешнего главу страны Милея - РИА Новости, 05.04.2025
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11:11 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/zelenskij-2009500953.html
Экс-президент Аргентины раскритиковала нынешнего главу страны Милея
Экс-президент Аргентины раскритиковала нынешнего главу страны Милея - РИА Новости, 05.04.2025
Экс-президент Аргентины раскритиковала нынешнего главу страны Милея
Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер раскритиковала нынешнего лидера страны Хавьера Милея и сравнила его с Владимиром Зеленским, который, по ее словам,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T11:11:00+03:00
2025-04-05T11:11:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер раскритиковала нынешнего лидера страны Хавьера Милея и сравнила его с Владимиром Зеленским, который, по ее словам, является "клоуном". Киршнер упрекнула Милея за его позицию в отношении США и реакцию на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин. Ранее сторонники президента Аргентины Хавьера Милея похвалили его за то, что пошлины США против страны были минимальны и составили 10%, следовало из публикаций в X, которые репостил сам глава государства. "Против нас ввели пошлины в размере 10% на весь аргентинский экспорт в США! И ты хочешь нас убедить, что они наши друзья?... Я уже не говорю о 25-процентных пошлинах, которые он (президент США Трамп - ред.) ввел на аргентинскую сталь и алюминий… Посмотри в зеркало на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, и подумай, что получилось, когда он перестал быть им нужен", - написала Киршнер на своей странице в соцсети X. Президент Аргентины является, по его собственному признанию, большим поклонником Трампа. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
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в мире, сша, аргентина, дональд трамп, владимир зеленский, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Аргентина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Введение Трампом пошлин на импорт
Экс-президент Аргентины раскритиковала нынешнего главу страны Милея

Экс-глава Аргентины Киршнер сравнила нынешнего президента Милея с Зеленским

© РИА Новости / Александр СоловскийЭкс-президент Аргентины Кристина Киршнер
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Александр Соловский
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер раскритиковала нынешнего лидера страны Хавьера Милея и сравнила его с Владимиром Зеленским, который, по ее словам, является "клоуном".
Киршнер упрекнула Милея за его позицию в отношении США и реакцию на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин.
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Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
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Ранее сторонники президента Аргентины Хавьера Милея похвалили его за то, что пошлины США против страны были минимальны и составили 10%, следовало из публикаций в X, которые репостил сам глава государства.
"Против нас ввели пошлины в размере 10% на весь аргентинский экспорт в США! И ты хочешь нас убедить, что они наши друзья?... Я уже не говорю о 25-процентных пошлинах, которые он (президент США Трамп - ред.) ввел на аргентинскую сталь и алюминий… Посмотри в зеркало на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, и подумай, что получилось, когда он перестал быть им нужен", - написала Киршнер на своей странице в соцсети X.
Президент Аргентины является, по его собственному признанию, большим поклонником Трампа.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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В миреСШААргентинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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