https://ria.ru/20250405/zapad-2009515706.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 250... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:50:00+03:00

2025-04-05T13:50:00+03:00

2025-04-05T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250405/dnepr-2009516302.html

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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина