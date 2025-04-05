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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 05.04.2025 (обновлено: 14:00 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/zapad-2009515706.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 250... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:50:00+03:00
2025-04-05T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли свыше 250 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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