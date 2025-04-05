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МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы - РИА Новости, 05.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:23 05.04.2025 (обновлено: 10:58 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html
МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы
МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы - РИА Новости, 05.04.2025
МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале рекомендацию внешнеполитического ведомства Германии не приглашать... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:23:00+03:00
2025-04-05T10:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
россия
белоруссия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале рекомендацию внешнеполитического ведомства Германии не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.Дипломат обратила внимание на публикацию газеты Berliner Zeitung, которая написала со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, а учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению"."Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением. Однако даже тут Бербок и ее айнзац-команда не оригинальны, а почти дословно заимствуют опыт предшественников. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя. "Триумф воли" Бербок", — написала Захарова.В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, как военнослужащих, так и мирных жителей. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.В обнародованной в декабре стратегии противодействия экстремизму говорится, что политика некоторых стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для России, как и политика по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250405/senator-2009457321.html
https://ria.ru/20250403/babushkina-2009120258.html
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германия, россия, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Россия, Белоруссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы

Захарова назвала рекомендацию ФРГ по празднованию Победы оскорблением России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале рекомендацию внешнеполитического ведомства Германии не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.
Дипломат обратила внимание на публикацию газеты Berliner Zeitung, которая написала со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, а учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".
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Вчера, 00:13
"Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением. Однако даже тут Бербок и ее айнзац-команда не оригинальны, а почти дословно заимствуют опыт предшественников. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя. "Триумф воли" Бербок", — написала Захарова.
В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.
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Бабушкина призвала уделить максимальное внимание мероприятиям ко Дню Победы
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По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, как военнослужащих, так и мирных жителей. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре стратегии противодействия экстремизму говорится, что политика некоторых стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для России, как и политика по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
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