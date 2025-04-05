Рейтинг@Mail.ru
Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 05.04.2025 (обновлено: 05:24 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vzryvchatka-2009473739.html
Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки
Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки - РИА Новости, 05.04.2025
Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки
Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии 68-летнего уроженца Кривого Рога за хранение у себя в квартире произведенной в Великобритании пластичной взрывчатки РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:19:00+03:00
2025-04-05T05:24:00+03:00
происшествия
кривой рог
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии 68-летнего уроженца Кривого Рога за хранение у себя в квартире произведенной в Великобритании пластичной взрывчатки с детонаторами, разработанными в странах НАТО, указано в тексте приговора, с которым ознакомилось РИА Новости. Из него следует, что 68-летний работник ГБУ "Жилищник Гагаринского района", уроженец Кривого Рога, прогуливался в парке вблизи Большого московского цирка на Проспекте Вернадского. В какой-то момент он обнаружил запорошенный снегом черный пакет, в котором находился некий увесистый предмет, электронные часы и провода. Мужчина решил унести его домой для более подробного изучения, так как увидел в предметах знакомую ему по службе в армии систему – в советское время он получил военные специальности "радиоминер" и "сапер-разведчик". По словам гражданина, дома он убедился, что фактически нашел СВУ, состоящее из брикета пластита, электродетонаторов и электронного таймера, устройство не было замкнуто в цепь и не представляло угрозы. Мужчина убрал данный набор в находящийся в коридоре квартиры шкаф "для дальнейшего использования в хозяйстве, каких-либо бытовых целях или на рыбалке". О своей находке в правоохранительные органы он не сообщил. В тексте приговора приводятся показания некого гражданина под псевдонимом, пояснившего суду, что познакомился с обвиняемым на территории московского региона, последний инициативно начал с ним беседу, рассказывая о себе как об офицере в отставке. В ходе разговора мужчина поведал, что под кустом в снегу нашел взрывчатку, принес её домой и изучил, в правоохранительные органы не обращался из-за того, что, будучи сапером, сам обладает навыками взаимодействия с такими предметами. В конечном итоге на хранителя взрывчатки вышли сотрудники ФСБ, занимающиеся документированием противоправной деятельности лиц, причастных к подготовке террористических актов на территории Московского региона по заданию спецслужб Украины. Гражданина задержали, он полностью признал вину и заявил о раскаянии. Последующими заключениями специалистов было установлено, что "набор" состоял из трёх электродетонаторов М6 производства стран НАТО, пластичного взрывчатого вещества марки "РЕ8" фирмы "Chemring Energetics" (Великобритания) массой 1330 граммов (около 1600 граммов в тротиловом эквиваленте) и программируемого таймера модели ТМ618-N2 фирмы "Sinotimer". Таймер можно было установить на срок до 168 часов, а в результате фугасного действия такой взрывчатки на расстоянии до 18 метров от центра взрыва люди могли получить повреждения различной степени тяжести вплоть до летального исхода. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый не планировал осуществить взрыв, ему вменили незаконное приобретение (т.е. присвоение найденного), хранение и ношение взрывного устройства, других дел в отношении него не инициировано. В то же время, из уголовного дела выделены материалы в отношении неустановленных лиц по факту незаконного сбыта СВУ. Отдельно подчеркивалось, что гражданин напрасно не сообщил о находке в органы. Суд приговорил мужчину, находившегося в СИЗО с февраля 2024 года, к пяти годам колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей. Взрывоопасные объекты – пластичная взрывчатка и три электродетонатора - в связи с повышенной опасностью хранения и транспортировки были уничтожены. Приговор вступил в силу в марте, так как не был обжалован защитой или обвинением. Как сообщила РИА Новости адвокат осужденного, подзащитный был удовлетворен сроком, назначенным ниже низшего предела вменяемой статьи, предусматривающей лишение свободы на период от шести до восьми лет.
https://ria.ru/20250402/kherson-2008969996.html
https://ria.ru/20250331/azov-2008465322.html
https://ria.ru/20250331/gosizmena-2008358115.html
кривой рог
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кривой рог, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Происшествия, Кривой Рог, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки

Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки с детонаторами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии 68-летнего уроженца Кривого Рога за хранение у себя в квартире произведенной в Великобритании пластичной взрывчатки с детонаторами, разработанными в странах НАТО, указано в тексте приговора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из него следует, что 68-летний работник ГБУ "Жилищник Гагаринского района", уроженец Кривого Рога, прогуливался в парке вблизи Большого московского цирка на Проспекте Вернадского. В какой-то момент он обнаружил запорошенный снегом черный пакет, в котором находился некий увесистый предмет, электронные часы и провода. Мужчина решил унести его домой для более подробного изучения, так как увидел в предметах знакомую ему по службе в армии систему – в советское время он получил военные специальности "радиоминер" и "сапер-разведчик".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Жителя Херсона осудили за планирование теракта в отношении главы отдела МВД
2 апреля, 18:50
По словам гражданина, дома он убедился, что фактически нашел СВУ, состоящее из брикета пластита, электродетонаторов и электронного таймера, устройство не было замкнуто в цепь и не представляло угрозы. Мужчина убрал данный набор в находящийся в коридоре квартиры шкаф "для дальнейшего использования в хозяйстве, каких-либо бытовых целях или на рыбалке". О своей находке в правоохранительные органы он не сообщил.
В тексте приговора приводятся показания некого гражданина под псевдонимом, пояснившего суду, что познакомился с обвиняемым на территории московского региона, последний инициативно начал с ним беседу, рассказывая о себе как об офицере в отставке. В ходе разговора мужчина поведал, что под кустом в снегу нашел взрывчатку, принес её домой и изучил, в правоохранительные органы не обращался из-за того, что, будучи сапером, сам обладает навыками взаимодействия с такими предметами.
В конечном итоге на хранителя взрывчатки вышли сотрудники ФСБ, занимающиеся документированием противоправной деятельности лиц, причастных к подготовке террористических актов на территории Московского региона по заданию спецслужб Украины. Гражданина задержали, он полностью признал вину и заявил о раскаянии.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Ростове-на-Дону украинца осудили за перевод 11 тысяч рублей "Азову"*
31 марта, 17:31
Последующими заключениями специалистов было установлено, что "набор" состоял из трёх электродетонаторов М6 производства стран НАТО, пластичного взрывчатого вещества марки "РЕ8" фирмы "Chemring Energetics" (Великобритания) массой 1330 граммов (около 1600 граммов в тротиловом эквиваленте) и программируемого таймера модели ТМ618-N2 фирмы "Sinotimer". Таймер можно было установить на срок до 168 часов, а в результате фугасного действия такой взрывчатки на расстоянии до 18 метров от центра взрыва люди могли получить повреждения различной степени тяжести вплоть до летального исхода.
Следствие пришло к выводу, что обвиняемый не планировал осуществить взрыв, ему вменили незаконное приобретение (т.е. присвоение найденного), хранение и ношение взрывного устройства, других дел в отношении него не инициировано. В то же время, из уголовного дела выделены материалы в отношении неустановленных лиц по факту незаконного сбыта СВУ. Отдельно подчеркивалось, что гражданин напрасно не сообщил о находке в органы.
Суд приговорил мужчину, находившегося в СИЗО с февраля 2024 года, к пяти годам колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей. Взрывоопасные объекты – пластичная взрывчатка и три электродетонатора - в связи с повышенной опасностью хранения и транспортировки были уничтожены.
Приговор вступил в силу в марте, так как не был обжалован защитой или обвинением. Как сообщила РИА Новости адвокат осужденного, подзащитный был удовлетворен сроком, назначенным ниже низшего предела вменяемой статьи, предусматривающей лишение свободы на период от шести до восьми лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену
31 марта, 11:48
 
ПроисшествияКривой РогМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала