https://ria.ru/20250405/vzryvchatka-2009473739.html

Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки

Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки - РИА Новости, 05.04.2025

Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии 68-летнего уроженца Кривого Рога за хранение у себя в квартире произведенной в Великобритании пластичной взрывчатки РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:19:00+03:00

2025-04-05T05:19:00+03:00

2025-04-05T05:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии 68-летнего уроженца Кривого Рога за хранение у себя в квартире произведенной в Великобритании пластичной взрывчатки с детонаторами, разработанными в странах НАТО, указано в тексте приговора, с которым ознакомилось РИА Новости. Из него следует, что 68-летний работник ГБУ "Жилищник Гагаринского района", уроженец Кривого Рога, прогуливался в парке вблизи Большого московского цирка на Проспекте Вернадского. В какой-то момент он обнаружил запорошенный снегом черный пакет, в котором находился некий увесистый предмет, электронные часы и провода. Мужчина решил унести его домой для более подробного изучения, так как увидел в предметах знакомую ему по службе в армии систему – в советское время он получил военные специальности "радиоминер" и "сапер-разведчик". По словам гражданина, дома он убедился, что фактически нашел СВУ, состоящее из брикета пластита, электродетонаторов и электронного таймера, устройство не было замкнуто в цепь и не представляло угрозы. Мужчина убрал данный набор в находящийся в коридоре квартиры шкаф "для дальнейшего использования в хозяйстве, каких-либо бытовых целях или на рыбалке". О своей находке в правоохранительные органы он не сообщил. В тексте приговора приводятся показания некого гражданина под псевдонимом, пояснившего суду, что познакомился с обвиняемым на территории московского региона, последний инициативно начал с ним беседу, рассказывая о себе как об офицере в отставке. В ходе разговора мужчина поведал, что под кустом в снегу нашел взрывчатку, принес её домой и изучил, в правоохранительные органы не обращался из-за того, что, будучи сапером, сам обладает навыками взаимодействия с такими предметами. В конечном итоге на хранителя взрывчатки вышли сотрудники ФСБ, занимающиеся документированием противоправной деятельности лиц, причастных к подготовке террористических актов на территории Московского региона по заданию спецслужб Украины. Гражданина задержали, он полностью признал вину и заявил о раскаянии. Последующими заключениями специалистов было установлено, что "набор" состоял из трёх электродетонаторов М6 производства стран НАТО, пластичного взрывчатого вещества марки "РЕ8" фирмы "Chemring Energetics" (Великобритания) массой 1330 граммов (около 1600 граммов в тротиловом эквиваленте) и программируемого таймера модели ТМ618-N2 фирмы "Sinotimer". Таймер можно было установить на срок до 168 часов, а в результате фугасного действия такой взрывчатки на расстоянии до 18 метров от центра взрыва люди могли получить повреждения различной степени тяжести вплоть до летального исхода. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый не планировал осуществить взрыв, ему вменили незаконное приобретение (т.е. присвоение найденного), хранение и ношение взрывного устройства, других дел в отношении него не инициировано. В то же время, из уголовного дела выделены материалы в отношении неустановленных лиц по факту незаконного сбыта СВУ. Отдельно подчеркивалось, что гражданин напрасно не сообщил о находке в органы. Суд приговорил мужчину, находившегося в СИЗО с февраля 2024 года, к пяти годам колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей. Взрывоопасные объекты – пластичная взрывчатка и три электродетонатора - в связи с повышенной опасностью хранения и транспортировки были уничтожены. Приговор вступил в силу в марте, так как не был обжалован защитой или обвинением. Как сообщила РИА Новости адвокат осужденного, подзащитный был удовлетворен сроком, назначенным ниже низшего предела вменяемой статьи, предусматривающей лишение свободы на период от шести до восьми лет.

https://ria.ru/20250402/kherson-2008969996.html

https://ria.ru/20250331/azov-2008465322.html

https://ria.ru/20250331/gosizmena-2008358115.html

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