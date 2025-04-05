https://ria.ru/20250405/voennye-2009500277.html

ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области беспилотниками

ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области беспилотниками - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:58:00+03:00

2025-04-05T10:58:00+03:00

2025-04-05T10:58:00+03:00

белгородская область

ракитянский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 апреля. Атакам подверглись 50 населенных пунктов. Было выпущено 60 снарядов, а также зафиксирована 91 атака с использованием беспилотников, из которых 41 был сбит. За отчётный период повреждены 11 частных домовладений, предприятие, помещение социального объекта, административное здание, коммерческий и социальный объекты, одна единица сельхозтехники, производственное помещение предприятия и 12 транспортных средств. "В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован одним беспилотником. По уточнённой информации, число пострадавших мирных жителей увеличилось до пяти. Один мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Трое других мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, находятся в областной клинической больнице. Ещё один пострадавший продолжает лечение амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 7 населенным пунктам выпущен один боеприпас и совершены атаки с помощью 7 дронов. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка атакованы 2 БПЛА. В Валуйском округе по семи населенным пунктам совершены атаки 17 БПЛА. В селе Двулучное от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам совершены атаки 4 беспилотников. В Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 10 БПЛА. Над Корочанским, Красненским и Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 9 БПЛА. В Краснояружском районе 11 населенных пунктов подверглись обстрелам 31 снарядом и атакам 16 БПЛА. "В Новооскольском муниципальном округе сёла Великомихайловка и Можайское атакованы 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Повреждена линия электропередачи - временно отсутствует электроснабжение в сёлах Васильдол, Тростенец, Малое Городище и хуторе Красная Каменка, частично - в Великомихайловке и Покрово-Михайловке. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Вознесеновка, Муром, Нехотеевка, Ржевка, Середа, хуторам Балки и Гордюшкин выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 23 БПЛА", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html

https://ria.ru/20250405/dnr-2009494873.html

https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html

белгородская область

ракитянский район

белгород

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Варвара Скокшина

белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков