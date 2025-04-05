ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области 91 беспилотником, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 апреля. Атакам подверглись 50 населенных пунктов. Было выпущено 60 снарядов, а также зафиксирована 91 атака с использованием беспилотников, из которых 41 был сбит. За отчётный период повреждены 11 частных домовладений, предприятие, помещение социального объекта, административное здание, коммерческий и социальный объекты, одна единица сельхозтехники, производственное помещение предприятия и 12 транспортных средств.
"В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован одним беспилотником. По уточнённой информации, число пострадавших мирных жителей увеличилось до пяти. Один мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Трое других мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, находятся в областной клинической больнице. Ещё один пострадавший продолжает лечение амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 7 населенным пунктам выпущен один боеприпас и совершены атаки с помощью 7 дронов. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка атакованы 2 БПЛА. В Валуйском округе по семи населенным пунктам совершены атаки 17 БПЛА. В селе Двулучное от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам совершены атаки 4 беспилотников. В Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 10 БПЛА. Над Корочанским, Красненским и Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 9 БПЛА. В Краснояружском районе 11 населенных пунктов подверглись обстрелам 31 снарядом и атакам 16 БПЛА.
"В Новооскольском муниципальном округе сёла Великомихайловка и Можайское атакованы 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Повреждена линия электропередачи - временно отсутствует электроснабжение в сёлах Васильдол, Тростенец, Малое Городище и хуторе Красная Каменка, частично - в Великомихайловке и Покрово-Михайловке. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Вознесеновка, Муром, Нехотеевка, Ржевка, Середа, хуторам Балки и Гордюшкин выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 23 БПЛА", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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