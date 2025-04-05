https://ria.ru/20250405/vladivostok-2009499389.html

Во Владивостоке арестовали полицейского, который угрожал жене убийством

Во Владивостоке арестовали полицейского, который угрожал жене убийством - РИА Новости, 05.04.2025

Во Владивостоке арестовали полицейского, который угрожал жене убийством

Полицейского, который избивал свою жену и угрожал ей убийством во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:55:00+03:00

2025-04-05T10:55:00+03:00

2025-04-05T12:31:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Полицейского, который избивал свою жену и угрожал ей убийством во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья. Ранее в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил экс-супругу, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщили, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще является супругой полицейского, но месяц назад они фактически разошлись. "С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. В прокуратуре отмечают, что фигурант наносил побои "с особой жестокостью на протяжении месяца". Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250203/proverka-1996944236.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток