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Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт - РИА Новости, 05.04.2025
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07:11 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт - РИА Новости, 05.04.2025
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт
Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза могут поставить под угрозу экспорт испанского вина на сумму около 390 миллионов евро, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:11:00+03:00
2025-04-05T07:11:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза могут поставить под угрозу экспорт испанского вина на сумму около 390 миллионов евро, заявила РИА Новости руководитель департамента экспорта винодельни Palacios Vinos de Finca Олеся Исакова. "Новые пошлины нанесут серьезный удар по испанским винодельческим предприятиям. Согласно испанской федерации вин, в 2024 году в страну было поставлено 97 миллионов литров на сумму около 390 миллионов евро, что составляет около 13% всего винного экспорта. Теперь весь этот объем продукции оказался под значительной угрозой", - сказала она. США остаются вторым по значимости направлением для испанского вина и ключевым рынком для игристых сортов. По словам Исаковой, наибольший удар придётся на малые и средние винодельни, которые составляют большую часть испанских производителей. Таким хозяйствам труднее всего переориентироваться на другие рынки и выдерживать экономическое давление. В отрасли предупреждают, что новые тарифы могут привести к сокращению заказов, снижению цен и избыточным запасам продукции. Винодельни уже наблюдают паузу в закупках со стороны США и опасаются повторения ситуации, произошедшей после пандемии в 2020 году, когда падение спроса привело к резкому снижению доходов всего сектора. Кроме того, Исакова отметила, что эти пошлины совершенно неоправданны, особенно в случае с вином, учитывая, что разница в тарифах между ЕС и США минимальна. В 2020 году ЕС и США подписали декларацию о принципах торговли вином, направленную на укрепление свободной и взаимовыгодной торговли в отрасли. Введение новых пошлин ставит под сомнение соблюдение этих договорённостей и усиливает напряжённость в секторе. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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экономика, сша, дональд трамп, евросоюз
Экономика, США, Дональд Трамп, Евросоюз
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт

Руководитель Исакова: пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза могут поставить под угрозу экспорт испанского вина на сумму около 390 миллионов евро, заявила РИА Новости руководитель департамента экспорта винодельни Palacios Vinos de Finca Олеся Исакова.
"Новые пошлины нанесут серьезный удар по испанским винодельческим предприятиям. Согласно испанской федерации вин, в 2024 году в страну было поставлено 97 миллионов литров на сумму около 390 миллионов евро, что составляет около 13% всего винного экспорта. Теперь весь этот объем продукции оказался под значительной угрозой", - сказала она.
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США остаются вторым по значимости направлением для испанского вина и ключевым рынком для игристых сортов. По словам Исаковой, наибольший удар придётся на малые и средние винодельни, которые составляют большую часть испанских производителей. Таким хозяйствам труднее всего переориентироваться на другие рынки и выдерживать экономическое давление.
В отрасли предупреждают, что новые тарифы могут привести к сокращению заказов, снижению цен и избыточным запасам продукции. Винодельни уже наблюдают паузу в закупках со стороны США и опасаются повторения ситуации, произошедшей после пандемии в 2020 году, когда падение спроса привело к резкому снижению доходов всего сектора. Кроме того, Исакова отметила, что эти пошлины совершенно неоправданны, особенно в случае с вином, учитывая, что разница в тарифах между ЕС и США минимальна.
В 2020 году ЕС и США подписали декларацию о принципах торговли вином, направленную на укрепление свободной и взаимовыгодной торговли в отрасли. Введение новых пошлин ставит под сомнение соблюдение этих договорённостей и усиливает напряжённость в секторе.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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