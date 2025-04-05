https://ria.ru/20250405/uragan-2009509013.html
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярске
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярске - РИА Новости, 05.04.2025
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярске
В Сети появились кадры сильного урагана в Красноярском крае. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:37:00+03:00
2025-04-05T12:37:00+03:00
2025-04-05T18:06:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
ураган в сибири
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Сети появились кадры сильного урагана в Красноярском крае.На опубликованных снимках видна огненная стена на трассе в районе Дрокинской горы в Красноярске. Образовавшийся смог почти полностью ограничивает обзор находящимся поблизости водителям.Ранее в МЧС Красноярского края сообщили, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами более 33 метров в секунду.Позже поступило сообщение об одном пострадавшем в результате обрушения павильона, он доставлен в больницу.
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Последствия стихии в населенных пунктах Красноярского края
Специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах Красноярского края, перебои со светом затронули свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект, сообщает краевая прокуратура.
Ведомство также предоставило фото и видео последствий стихии.
2025-04-05T12:37
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происшествия, красноярск, красноярский край, ураган в сибири
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Ураган в Сибири
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярске
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярском крае