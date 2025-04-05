Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы
Оппозиционер Озель обвинил Эрдогана в политике по отдалению Турции от Европы
© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель обвинил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении "политики по отдалению" Турции от Европы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
«
"Я говорю это с сожалением: визиты ряда членов Европарламента в Турцию в апреле были отменены (после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - ред.), были отменены встречи европейских чиновников с главой МИД Турции на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье. Я удручен этим. Политика Эрдогана отдаляет Турцию от Европы, от демократической лиги",- привел видеофрагменты выступления Озеля в своем аккаунте в соцсети Х телеканал Habertürk.
По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.