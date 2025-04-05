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Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы - РИА Новости, 05.04.2025
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20:15 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/turtsija-2009567142.html
Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы
Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы - РИА Новости, 05.04.2025
Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы
Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель обвинил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:15:00+03:00
2025-04-05T20:15:00+03:00
в мире
справки
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европа
экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель обвинил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении "политики по отдалению" Турции от Европы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "Я говорю это с сожалением: визиты ряда членов Европарламента в Турцию в апреле были отменены (после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - ред.), были отменены встречи европейских чиновников с главой МИД Турции на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье. Я удручен этим. Политика Эрдогана отдаляет Турцию от Европы, от демократической лиги",- привел видеофрагменты выступления Озеля в своем аккаунте в соцсети Х телеканал Habertürk. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
https://ria.ru/20250327/erdogan-2007569489.html
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html
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в мире, справки, турция, стамбул, европа, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, евросоюз, европарламент
В мире, Справки, Турция, Стамбул, Европа, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель, Евросоюз, Европарламент
Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы

Оппозиционер Озель обвинил Эрдогана в политике по отдалению Турции от Европы

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель обвинил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении "политики по отдалению" Турции от Европы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Пока все заняты Россией, друзья Европы попали в ловушку Эрдогана
27 марта, 08:00
«
"Я говорю это с сожалением: визиты ряда членов Европарламента в Турцию в апреле были отменены (после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - ред.), были отменены встречи европейских чиновников с главой МИД Турции на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье. Я удручен этим. Политика Эрдогана отдаляет Турцию от Европы, от демократической лиги",- привел видеофрагменты выступления Озеля в своем аккаунте в соцсети Х телеканал Habertürk.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.
По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet
20 марта, 08:57
 
В миреСправкиТурцияСтамбулЕвропаЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр ОзельЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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