https://ria.ru/20250405/turtsija-2009567142.html

Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы

Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы - РИА Новости, 05.04.2025

Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы

Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель обвинил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:15:00+03:00

2025-04-05T20:15:00+03:00

2025-04-05T20:15:00+03:00

в мире

справки

турция

стамбул

европа

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

озгюр озель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/30/1556163072_0:48:1962:1152_1920x0_80_0_0_80efff3d79d198093b15ea07f5b70aea.jpg

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель обвинил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении "политики по отдалению" Турции от Европы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в организации, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Тем не менее ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "Я говорю это с сожалением: визиты ряда членов Европарламента в Турцию в апреле были отменены (после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - ред.), были отменены встречи европейских чиновников с главой МИД Турции на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье. Я удручен этим. Политика Эрдогана отдаляет Турцию от Европы, от демократической лиги",- привел видеофрагменты выступления Озеля в своем аккаунте в соцсети Х телеканал Habertürk. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250327/erdogan-2007569489.html

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html

турция

стамбул

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, турция, стамбул, европа, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, евросоюз, европарламент