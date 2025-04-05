https://ria.ru/20250405/tsiklon-2009566387.html
Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области
Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области - РИА Новости, 05.04.2025
Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области
В Приангарье ликвидируют последствия прохождения циклона с сильным ветром, в зоне бедствия работает опергруппа регионального правительства, сообщает губернатор... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:06:00+03:00
2025-04-05T20:06:00+03:00
2025-04-05T20:06:00+03:00
иркутская область
происшествия
братский район
иркутская область
подгорное
игорь кобзев
ураган в сибири
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009522726_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_0b5cd982991427817fae6deeadb8b812.jpg
ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Приангарье ликвидируют последствия прохождения циклона с сильным ветром, в зоне бедствия работает опергруппа регионального правительства, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос - устранение последствий сильного порывистого ветра в регионе. По предварительным данным всего в территориях сгорело 11 домов. Больше всего пострадало село Чехово. Помимо жилых домов здесь сгорели начальная школа и столовая. Ликвидация пожара в этом населенном пункте продолжается. В селе Подгорном сгорела водонапорная башня. В Тайшетском районе сорваны крыши с 10 зданий, повалены ограждения и деревья. Пожары также зафиксированы в Тулунском, Усольском и Братском районах. Информация о количестве пострадавших от огня строений уточняется. "В зону бедствия направлена опергруппа правительства области во главе с первым замгубернатора Романом Андреевичем Колесовым. Уже сегодня нужно формировать межмуниципальные комиссии по восстановлению инфраструктуры. Также поручено уточнить причины ЧП и степень повреждения жилья и инфраструктуры. Организован сбор гуманитарной помощи, одеял, средств первой необходимости. Завтра доставят сухпайки. Решается вопрос об организации обучения детей", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что превентивно от электроснабжения в настоящее время отключены более 420 домов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах, Чунском округе. Пока порывы ветра не утихают, циклон движется дальше по территории региона. Есть задержка пассажирских поездов, следовавших по маршрутам "Тайшет — Иркутск", "Москва — Северобайкальск", пригородных поездов "Тайшет — Нижнеудинск", "Нижнеудинск — Тайшет".
братский район
иркутская область
подгорное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009522726_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_8d982f87669f7c0339d8839d48d4e37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братский район, иркутская область, подгорное, игорь кобзев, ураган в сибири
Иркутская область, Происшествия, Братский район, Иркутская область, Подгорное, Игорь Кобзев, Ураган в Сибири
Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области
В Приангарье ликвидируют последствия прохождения циклона с сильным ветром
ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Приангарье ликвидируют последствия прохождения циклона с сильным ветром, в зоне бедствия работает опергруппа регионального правительства, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос - устранение последствий сильного порывистого ветра в регионе. По предварительным данным всего в территориях сгорело 11 домов. Больше всего пострадало село Чехово. Помимо жилых домов здесь сгорели начальная школа и столовая. Ликвидация пожара в этом населенном пункте продолжается. В селе Подгорном
сгорела водонапорная башня. В Тайшетском районе
сорваны крыши с 10 зданий, повалены ограждения и деревья. Пожары также зафиксированы в Тулунском, Усольском и Братском районах
. Информация о количестве пострадавших от огня строений уточняется.
«
"В зону бедствия направлена опергруппа правительства области во главе с первым замгубернатора Романом Андреевичем Колесовым. Уже сегодня нужно формировать межмуниципальные комиссии по восстановлению инфраструктуры. Также поручено уточнить причины ЧП и степень повреждения жилья и инфраструктуры. Организован сбор гуманитарной помощи, одеял, средств первой необходимости. Завтра доставят сухпайки. Решается вопрос об организации обучения детей", - написал Кобзев
в Telegram-канале.
Он отметил, что превентивно от электроснабжения в настоящее время отключены более 420 домов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах, Чунском округе. Пока порывы ветра не утихают, циклон движется дальше по территории региона.
Есть задержка пассажирских поездов, следовавших по маршрутам "Тайшет — Иркутск", "Москва — Северобайкальск", пригородных поездов "Тайшет — Нижнеудинск", "Нижнеудинск — Тайшет".