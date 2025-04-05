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Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области

Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области - РИА Новости, 05.04.2025

Последствия прохождения циклона ликвидируют в Иркутской области

В Приангарье ликвидируют последствия прохождения циклона с сильным ветром, в зоне бедствия работает опергруппа регионального правительства, сообщает губернатор... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:06:00+03:00

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иркутская область

происшествия

братский район

иркутская область

подгорное

игорь кобзев

ураган в сибири

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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Приангарье ликвидируют последствия прохождения циклона с сильным ветром, в зоне бедствия работает опергруппа регионального правительства, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос - устранение последствий сильного порывистого ветра в регионе. По предварительным данным всего в территориях сгорело 11 домов. Больше всего пострадало село Чехово. Помимо жилых домов здесь сгорели начальная школа и столовая. Ликвидация пожара в этом населенном пункте продолжается. В селе Подгорном сгорела водонапорная башня. В Тайшетском районе сорваны крыши с 10 зданий, повалены ограждения и деревья. Пожары также зафиксированы в Тулунском, Усольском и Братском районах. Информация о количестве пострадавших от огня строений уточняется. "В зону бедствия направлена опергруппа правительства области во главе с первым замгубернатора Романом Андреевичем Колесовым. Уже сегодня нужно формировать межмуниципальные комиссии по восстановлению инфраструктуры. Также поручено уточнить причины ЧП и степень повреждения жилья и инфраструктуры. Организован сбор гуманитарной помощи, одеял, средств первой необходимости. Завтра доставят сухпайки. Решается вопрос об организации обучения детей", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что превентивно от электроснабжения в настоящее время отключены более 420 домов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах, Чунском округе. Пока порывы ветра не утихают, циклон движется дальше по территории региона. Есть задержка пассажирских поездов, следовавших по маршрутам "Тайшет — Иркутск", "Москва — Северобайкальск", пригородных поездов "Тайшет — Нижнеудинск", "Нижнеудинск — Тайшет".

братский район

иркутская область

подгорное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, братский район, иркутская область, подгорное, игорь кобзев, ураган в сибири