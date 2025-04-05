https://ria.ru/20250405/tsentr-2009515920.html

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.04.2025

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 435... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:52:00+03:00

2025-04-05T13:52:00+03:00

2025-04-05T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины