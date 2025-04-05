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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.04.2025
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13:52 05.04.2025 (обновлено: 13:57 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/tsentr-2009515920.html
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.04.2025
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 435... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:52:00+03:00
2025-04-05T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли до 435 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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