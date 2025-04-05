https://ria.ru/20250405/tramp-2009476054.html

“Крестовый поход”: в ЕС увидели в одном шаге Трампа план союза с Россией

“Крестовый поход”: в ЕС увидели в одном шаге Трампа план союза с Россией - РИА Новости, 05.04.2025

“Крестовый поход”: в ЕС увидели в одном шаге Трампа план союза с Россией

Тарифные войны президента США Дональда Трампа ослабляют позиции Брюсселя на Украине, формируя экономическое и стратегическое партнерство в отношениях с Россией, РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T06:29:00+03:00

2025-04-05T06:29:00+03:00

2025-04-05T06:29:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Тарифные войны президента США Дональда Трампа ослабляют позиции Брюсселя на Украине, формируя экономическое и стратегическое партнерство в отношениях с Россией, направленное против ЕС, пишет испанское издание Publico."Тарифный крестовый поход, инициированный президентом США Дональдом Трампом, прощает Россию <…> для дальнейшего подчинения Европы, ослабления позиции Брюсселя в войне на Украине и создания будущего экономического и стратегического партнерства с Москвой против Европейского Союза", — говорится в статье.Неопределенность, созданная Трампом в Европе, открывает "гораздо более опасный фронт для европейских союзников Киева, чем его союз с Москвой, о чем свидетельствует масштабное падение фондовых рынков по всему миру", утверждает издание.По мнению автора, Трамп теперь может оказать серьезное давление на Европу своим тарифным наступлением, в том числе и в урегулировании кризиса на Украине, сообщает Público."Кажется очевидным, что глобальная торговая война Трампа не имеет намерения углублять разногласия с Россией, а как раз наоборот", — говорится в материале.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009443000.html

https://ria.ru/20250404/makfol-2009375798.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, евросоюз