“Крестовый поход”: в ЕС увидели в одном шаге Трампа план союза с Россией
Publico: тарифные войны Трампа формируют партнерство с Россией против ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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"Тарифный крестовый поход, инициированный президентом США Дональдом Трампом, прощает Россию <…> для дальнейшего подчинения Европы, ослабления позиции Брюсселя в войне на Украине и создания будущего экономического и стратегического партнерства с Москвой против Европейского Союза", — говорится в статье.
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Неопределенность, созданная Трампом в Европе, открывает "гораздо более опасный фронт для европейских союзников Киева, чем его союз с Москвой, о чем свидетельствует масштабное падение фондовых рынков по всему миру", утверждает издание.
По мнению автора, Трамп теперь может оказать серьезное давление на Европу своим тарифным наступлением, в том числе и в урегулировании кризиса на Украине, сообщает Público.
"Кажется очевидным, что глобальная торговая война Трампа не имеет намерения углублять разногласия с Россией, а как раз наоборот", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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