Умер Паша Техник: биография и творчество скандального рэпера
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Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, скончался 4 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Музыкант не раз был на грани жизни и смерти. 27 марта его экстренно госпитализировали в Таиланде. Чем известен, детство и личная жизнь, творческий путь, проблемы с законом и причина смерти артиста – в материале РИА Новости.
Паша Техник
Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) – российский рэпер, основатель группы Kunteynir и сольный исполнитель. Он известен провокационным творчеством, скандалами и проблемами с законом.
Детство и юность
Павел Ивлев появился на свет 1 июля 1984 года в одном из криминальных районов Москвы – Лефортово. Он начал увлекаться рэпом еще в подростковом возрасте. В интервью не раз признавался, что в этот же период его жизни он впервые попробовал запрещенные вещества.
Образование
Учеба в школе давалась Павлу нелегко: в десятом классе его оставили на второй год, но он не стремился осваивать школьную программу и перешел в ПТУ. По словам самого музыканта, он проходил обучение в одном из московских вузов, но за неуспеваемость его отчислили. Он перевелся в частный Институт экономики и культуры и получил образование по специальности "Лингвист-преподаватель".
Личная жизнь
Павел был женат с 2015 года на Еве Карицкой (настоящее имя Карина Мельничук). В 2019 году у них родился сын Иван, но спустя два года пара заявила о расставании. Артист признавался, что не раз изменял жене. В 2023 году состоялся официальный развод.
Карьера
Собственную рэп-группу Kunteynir Павел основал в 2001 году. Известно, что прозвище Техник появилось после того, как в 2002 году он зарегистрировался под ником technique на одном из популярных российских рэп-форумов. Дебютный альбом исполнителя "Эдвард Руки-Ножницы-Бумага" вышел в свет в 2004 году. Участники группы устраивали зрелищные перфомансы, на протяжении нескольких лет создавали новые треки, но позже каждый начал развивать собственный проект.
В 2017 году Паша выпустил две части первого сольного электронного альбома "Статистика гуся". После появления на Big Russian Boss Show Паша Техник обрел популярность на Youtube, где на собственном канале вел шоу "В поисках легких денег". Музыкант продолжал заниматься музыкой, выпускал новые треки и в 2021 году отправился в гастрольный тур по России.
Дискография:
- 2004 – "Эдвард Руки Ножницы"
- 2005 – "В Гавно"
- 2006 – "Вес"
- 2007 – "Блёвбургер"
- 2013 – "5 Лет"
- 2014 – "Основа"
- 2014 – "Зайка" (ЕР)
- 2016 – "Последняя запись"
- 2017 – "Статистика гуся"
- 2018 – "Ru$$ian Tre$mvn"
- 2020 – "Дорога в облака"
- 2021 – 264.1
- 2022 – "Кипятильник"
- 2025 – Регрес
Проблемы с законом
Скандалы и проблемы с законом сопровождали Пашу Техника на протяжении всего творческого пути. В 2008 году он был арестован за распространение и хранение синтетических наркотиков. Рэпер получил срок пять лет, однако вышел через четыре года по УДО. В сентябре 2020 года за вождение в нетрезвом виде он получил 11 месяцев тюремного заключения. В июле 2023 года Паша Техник был задержан на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики (на одной из тату рэпера). А в конце этого же года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала МВД проверить телеграм-канал музыканта на пропаганду запрещенных веществ и распространение деструктивного контента.
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Почему впал в кому
В конце марта 2025 года бывшая супруга Ева Карицкая сообщила о том, что Паша находится в больнице в Таиланде. Причина — передозировка запрещенными веществами. Рэпера ввели в искусственную кому, его состояние оставалось стабильно тяжелым. Для проведения дорогостоящей операции был открыт сбор средств. Однако по оценкам врачей, риск летального исхода сохранялся. Близкие Паши заявляли о перенесенной им клинической смерти. Обсуждалась возможность транспортировки музыканта в Бангкок, для оценки ситуации в Таиланд прибыл российский врач.
Ранее в 2022 году в результате передозировки запрещенными веществами Паша уже находился в коме и позже проходил лечение в рехабе.
Паша Техник скончался
27 марта 2025 года Паша Техник был экстренно госпитализирован в Таиланде в местную больницу. Он находился в состояние искусственной комы, был подключен к ИВЛ и ЭКМО. Состояние артиста оставалось критическим. Врачи диагностировали у него полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, пневмонию с высоким поражением легких. Он пережил клиническую смерть. Сообщение о кончине Паши Техника появилось уже вечером 4 апреля 2025 года. Причиной смерти стал септический шок.
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