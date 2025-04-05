Рейтинг@Mail.ru
Овечкин повторил рекорд Гретцки. Таблица лучших снайперов НХЛ за всю историю
Хоккей
Хоккей
 
07:45 05.04.2025 (обновлено: 04:36 27.11.2025)
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
Овечкин повторил рекорд Гретцки. Таблица лучших снайперов НХЛ за всю историю
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2004 году его под первым номером на драфте выбрал... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
уэйн гретцки
чикаго блэкхокс
горди хоу
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Уэйн Гретцки, Чикаго Блэкхокс, Горди Хоу, Национальная хоккейная лига (НХЛ)

Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2004 году его под первым номером на драфте выбрал "Вашингтон Кэпиталз". В дебютном сезоне россиянин забросил 52 шайбы и с тех пор девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу чемпионата.

14 декабря 2022 года Овечкин в матче против "Чикаго Блэкхокс" оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с "Виннипег Джетс" 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе "Детройт Ред Уингз" и "Хартфорд Уэйлерс" забросил суммарно 801 шайбу.
5 апреля 2025 года в матче против "Чикаго" Овечкин отметился двумя голами и достиг отметки в 894 шайбы в карьере, догнав канадца Уэйна Гретцки. Форвард по прозвищу Величайший выступал за "Эдмонтон Ойлерз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", более 31 года он являлся лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" Овечкин отметился голом и установил новый рекорд по голам в чемпионатах НХЛ. 6 ноября в рамках домашней встречи с "Сент-Луис Блюз" российский нападающий отличился заброшенной шайбой и стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 3
Виннипег
06:38 • Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21 • Якоб Чичрун
(Сонни Милано, Этен Франк)
25:22 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
45:25 • Коннор Макмайкл
19:38 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
21:24 • Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
55:11 • Марк Шайфеле
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ. Всю карьеру он выступает за "Вашингтон", его последний контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянину принадлежат рекорды по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве (327), в овертаймах (27), в пустые ворота (67), а также множество других уникальных достижений.
Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб

#

Игрок

Игры

Голы

Команда 500

1

Александр Овечкин*

1515

908

Вашингтон Кэпиталз

2

Уэйн Гретцки

1487

894

Эдмонтон Ойлерз

3

Горди Хоу

1767

801

Детройт Ред Уингз

4

Яромир Ягр

1733

766

Вашингтон Кэпиталз

5

Бретт Халл

1269

741

Сент-Луис Блюз

6

Марсель Дионн

1348

731

Лос-Анджелес Кингз

7

Фил Эспозито

1282

717

Бостон Брюинз

8

Майк Гартнер

1432

708

Нью-Йорк Рейнджерс

9

Марк Мессье

1756

694

Нью-Йорк Рейнджерс

10

Стив Айзерман

1514

692

Детройт Ред Уингз

11

Марио Лемьё

915

690

Питтсбург Пингвинз

12

Теему Селянне

1451

684

Анахайм Дакс

13

Люк Робитайл

1431

668

Лос-Анджелес Кингз

14

Брендан Шэнахэн

1524

656

Детройт Ред Уингз

15

Дэйв Андрейчук

1639

640

Нью-Джерси Девилз

16

Сидни Кросби*

1373

638

Питтсбург Пингвинз

17

Джером Игинла

1554

625

Калгари Флэймз

17

Джо Сакик

1378

625

Колорадо Эвеланш

19

Бобби Халл

1063

610

Чикаго Блэкхокс

20

Дино Сиссарелли

1232

608

Детройт Ред Уингз

21

Яри Курри

1251

601

Лос-Анджелес Кингз

22

Стивен Стэмкос*

1185

586

Тампа-Бэй Лайтнинг

23

Марк Рекки

1652

577

Питтсбург Пингвинз

24

Майк Босси

752

573

Нью-Йорк Айлендерс

25

Патрик Марло

1779

566

Сан-Хосе Шаркс

26

Джо Нуиндайк

1257

564

Нью-Джерси Девилз

27

Матс Сундин

1346

564

Торонто Мейпл Лифс

28

Майк Модано

1499

561

Даллас Старз

29

Ги Лафлёр

1126

560

Монреаль Канадиенс

30

Джонни Буцик

1540

556

Бостон Брюинз

31

Рон Фрэнсис

1731

549

Каролина Харрикейнз

32

Мишель Гуле

1089

548

Чикаго Блэкхокс

33

Морис Ришар

978

544

Монреаль Канадиенс

34

Стэн Микита

1394

541

Чикаго Блэкхокс

35

Кит Ткачук

1201

538

Сент-Луис Блюз

36

Фрэнк Маховлич

1181

533

Монреаль Канадиенс

37

Мариан Госса

1309

525

Чикаго Блэкхокс

38

Брайан Троттье

1279

524

Нью-Йорк Айлендерс

39

Пэт Вербик

1424

522

Детройт Ред Уингз

40

Евгений Малкин*

1234

520

Питтсбург Пингвинз

41

Дэйл Хаверчук

1188

518

Сент-Луис Блюз

42

Пьер Тарджон

1294

515

Колорадо Эвеланш

43

Джереми Рёник

1363

513

Сан-Хосе Шаркс

44

Жильбер Перро

1191

512

Баффало Сейбрз

45

Жан Беливо

1125

507

Монреаль Канадиенс

46

Джон Таварес*

1206

506

Торонто Мейпл Лифс

47

Петер Бондра

1081

503

Чикаго Блэкхокс

48

Джо Маллен

1062

502

Питтсбург Пингвинз

49

Лэнни Макдональд

1111

500

Калгари Флэймз

* Из 49 лучших снайперов только Овечкин, Кросби, Стэмкос, Малкин и Таварес являются действующими хоккеистами.
Опрос
Овечкин побьет рекорд Гретцки?
Проголосовали:30040
5 апреля, 07:45
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Александр Овечкин: биография, личная жизнь, семья и карьера хоккеиста
6 апреля, 21:45
