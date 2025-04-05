Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2004 году его под первым номером на драфте выбрал "Вашингтон Кэпиталз". В дебютном сезоне россиянин забросил 52 шайбы и с тех пор девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу чемпионата.



14 декабря 2022 года Овечкин в матче против "Чикаго Блэкхокс" оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с "Виннипег Джетс" 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе "Детройт Ред Уингз" и "Хартфорд Уэйлерс" забросил суммарно 801 шайбу.