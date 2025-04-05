Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд

14 декабря 2022 года Овечкин в матче против "Чикаго Блэкхокс" оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с "Виннипег Джетс" 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе "Детройт Ред Уингз" и "Хартфорд Уэйлерс" забросил суммарно 801 шайбу.
Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ. Всю карьеру он выступает за "Вашингтон", его последний контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянину принадлежат рекорды по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве (327), в овертаймах (27), в пустые ворота (67), а также множество других уникальных достижений.
#
Игрок
Игры
Голы
Команда 500
1
1515
908
Вашингтон Кэпиталз
2
1487
894
Эдмонтон Ойлерз
3
1767
801
Детройт Ред Уингз
4
Яромир Ягр
1733
766
Вашингтон Кэпиталз
5
Бретт Халл
1269
741
Сент-Луис Блюз
6
Марсель Дионн
1348
731
Лос-Анджелес Кингз
7
Фил Эспозито
1282
717
Бостон Брюинз
8
Майк Гартнер
1432
708
Нью-Йорк Рейнджерс
9
Марк Мессье
1756
694
Нью-Йорк Рейнджерс
10
Стив Айзерман
1514
692
Детройт Ред Уингз
11
Марио Лемьё
915
690
Питтсбург Пингвинз
12
Теему Селянне
1451
684
Анахайм Дакс
13
Люк Робитайл
1431
668
Лос-Анджелес Кингз
14
Брендан Шэнахэн
1524
656
Детройт Ред Уингз
15
Дэйв Андрейчук
1639
640
Нью-Джерси Девилз
16
1373
638
Питтсбург Пингвинз
17
Джером Игинла
1554
625
Калгари Флэймз
17
Джо Сакик
1378
625
Колорадо Эвеланш
19
Бобби Халл
1063
610
Чикаго Блэкхокс
20
Дино Сиссарелли
1232
608
Детройт Ред Уингз
21
Яри Курри
1251
601
Лос-Анджелес Кингз
22
1185
586
Тампа-Бэй Лайтнинг
23
Марк Рекки
1652
577
Питтсбург Пингвинз
24
Майк Босси
752
573
Нью-Йорк Айлендерс
25
Патрик Марло
1779
566
Сан-Хосе Шаркс
26
Джо Нуиндайк
1257
564
Нью-Джерси Девилз
27
Матс Сундин
1346
564
Торонто Мейпл Лифс
28
Майк Модано
1499
561
Даллас Старз
29
Ги Лафлёр
1126
560
Монреаль Канадиенс
30
Джонни Буцик
1540
556
Бостон Брюинз
31
Рон Фрэнсис
1731
549
Каролина Харрикейнз
32
Мишель Гуле
1089
548
Чикаго Блэкхокс
33
Морис Ришар
978
544
Монреаль Канадиенс
34
Стэн Микита
1394
541
Чикаго Блэкхокс
35
Кит Ткачук
1201
538
Сент-Луис Блюз
36
Фрэнк Маховлич
1181
533
Монреаль Канадиенс
37
Мариан Госса
1309
525
Чикаго Блэкхокс
38
Брайан Троттье
1279
524
Нью-Йорк Айлендерс
39
Пэт Вербик
1424
522
Детройт Ред Уингз
40
1234
520
Питтсбург Пингвинз
41
Дэйл Хаверчук
1188
518
Сент-Луис Блюз
42
Пьер Тарджон
1294
515
Колорадо Эвеланш
43
Джереми Рёник
1363
513
Сан-Хосе Шаркс
44
Жильбер Перро
1191
512
Баффало Сейбрз
45
Жан Беливо
1125
507
Монреаль Канадиенс
46
1206
506
Торонто Мейпл Лифс
47
Петер Бондра
1081
503
Чикаго Блэкхокс
48
Джо Маллен
1062
502
Питтсбург Пингвинз
49
Лэнни Макдональд
1111
500
Калгари Флэймз