Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*
Суд в Москве оштрафовал журналистку Яппарову за сотрудничество с "Медузой"
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с "Медузой"*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
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"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Яппарова Лилия Рустамовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
"Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
5 ноября 2024, 12:23