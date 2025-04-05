https://ria.ru/20250405/sud-2009504278.html

Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*

Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 05.04.2025

Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с "Медузой"*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T11:43:00+03:00

2025-04-05T11:43:00+03:00

2025-04-05T12:22:00+03:00

россия

москва

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с "Медузой"*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Яппарова Лилия Рустамовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении. "Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом

https://ria.ru/20241105/sud-1981906224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, генеральная прокуратура рф, происшествия