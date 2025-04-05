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Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 05.04.2025
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11:43 05.04.2025 (обновлено: 12:22 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/sud-2009504278.html
Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*
Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 05.04.2025
Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с "Медузой"*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 05.04.2025
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с "Медузой"*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Яппарова Лилия Рустамовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении. "Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
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россия, москва, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Журналистку Яппарову оштрафовали за сотрудничество с "Медузой"*

Суд в Москве оштрафовал журналистку Яппарову за сотрудничество с "Медузой"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с "Медузой"*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Яппарова Лилия Рустамовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
"Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
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Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
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