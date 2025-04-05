Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/ssha-2009552209.html
Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой
Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой - РИА Новости, 05.04.2025
Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой
США не станут применять силу, чтобы забрать Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:19:00+03:00
2025-04-05T18:19:00+03:00
в мире
сша
гренландия
финляндия
дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961415628_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_944296330df1dc7db70f5c2a589a7054.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США не станут применять силу, чтобы забрать Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. "Разумеется, мы не можем допустить никакого применения силы или даже угрозы ее применения. Я на самом деле даже не верю, что Соединенные Штаты в конечном счете пойдут на это", - сказала она в эфире программы телерадиовещателя Yle, комментируя притязания США на датский остров. Валтонен добавила, что экономическое давление тоже является применением силы. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
сша
гренландия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961415628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_786f843d8ee86170d48027f0c5ab7809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, финляндия, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, США, Гренландия, Финляндия, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой

Глава МИД Финляндии Валтонен: США не будут применять силу для захвата Гренландии

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США не станут применять силу, чтобы забрать Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
«
"Разумеется, мы не можем допустить никакого применения силы или даже угрозы ее применения. Я на самом деле даже не верю, что Соединенные Штаты в конечном счете пойдут на это", - сказала она в эфире программы телерадиовещателя Yle, комментируя притязания США на датский остров.
Валтонен добавила, что экономическое давление тоже является применением силы.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13
 
В миреСШАГренландияФинляндияДональд ТрампПарламентские выборы в Гренландии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала