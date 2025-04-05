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Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой

Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой - РИА Новости, 05.04.2025

Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой

США не станут применять силу, чтобы забрать Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:19:00+03:00

2025-04-05T18:19:00+03:00

2025-04-05T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США не станут применять силу, чтобы забрать Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. "Разумеется, мы не можем допустить никакого применения силы или даже угрозы ее применения. Я на самом деле даже не верю, что Соединенные Штаты в конечном счете пойдут на это", - сказала она в эфире программы телерадиовещателя Yle, комментируя притязания США на датский остров. Валтонен добавила, что экономическое давление тоже является применением силы. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, гренландия, финляндия, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии