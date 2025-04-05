Глава МИД Финляндии считает, что США не заберут Гренландию силой
Глава МИД Финляндии Валтонен: США не будут применять силу для захвата Гренландии
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США не станут применять силу, чтобы забрать Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
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"Разумеется, мы не можем допустить никакого применения силы или даже угрозы ее применения. Я на самом деле даже не верю, что Соединенные Штаты в конечном счете пойдут на это", - сказала она в эфире программы телерадиовещателя Yle, комментируя притязания США на датский остров.
Валтонен добавила, что экономическое давление тоже является применением силы.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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