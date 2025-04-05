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США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг

США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг - РИА Новости, 05.04.2025

США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг

США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T02:31:00+03:00

2025-04-05T02:31:00+03:00

2025-04-05T02:31:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли. "Теперь мы ожидаем, что под давлением пошлин реальный ВВП сократится, за полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%", - говорится в комментарии Фероли. Прогнозируемая рецессия, как ожидается, замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в США до 5,3%, отметил экономист. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250405/ssha-2009462184.html

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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт