Рейтинг@Mail.ru
США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/ssha-2009465836.html
США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг
США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг - РИА Новости, 05.04.2025
США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг
США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:31:00+03:00
2025-04-05T02:31:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли. "Теперь мы ожидаем, что под давлением пошлин реальный ВВП сократится, за полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%", - говорится в комментарии Фероли. Прогнозируемая рецессия, как ожидается, замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в США до 5,3%, отметил экономист. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250405/ssha-2009462184.html
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009464482.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США вскоре могут столкнуться с рецессией из-за пошлин, передает Блумберг

Bloomberg: США может ждать рецессия из-за введения взаимных пошлин

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли.
"Теперь мы ожидаем, что под давлением пошлин реальный ВВП сократится, за полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%", - говорится в комментарии Фероли.
Трейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Биржи США закрылись падением основных индексов
01:21
Прогнозируемая рецессия, как ожидается, замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в США до 5,3%, отметил экономист.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
02:09
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала