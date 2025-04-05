https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009557775.html

Спецоперация, 5 апреля: Киев 14 раз атаковал российские энергообъекты

Спецоперация, 5 апреля: Киев 14 раз атаковал российские энергообъекты - РИА Новости, 05.04.2025

Спецоперация, 5 апреля: Киев 14 раз атаковал российские энергообъекты

За прошедшие сутки киевский режим 14 раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:00:00+03:00

2025-04-05T19:00:00+03:00

2025-04-05T19:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки киевский режим 14 раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны России. Атаки были совершены на объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Херсонской, Воронежской и Липецкой областях, а также в ЛНР. Российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили в международном аэропорту "Днепропетровск" пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды, сообщил РИА Новости Рогов. ВСУ за сутки потеряли до 965 военнослужащих на разных направлениях, сообщило Минобороны РФ. За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, следует из сводки военного ведомства. Изучить варианты гарантий КиевуГенсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае заключения мира на Украине нужно будет рассмотреть разные варианты гарантий безопасности для Киева, в том числе и предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о распространении статьи 5 альянса о коллективной обороне на Украину без предоставления ей членства в НАТО. В интервью украинскому изданию NV генсек указал на малую вероятность того, что силы НАТО как такового будут участвовать в "миротворческой" миссии на Украине, но, по его словам, речь может идти о союзниках по НАТО. "Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом очень четко оценить, каков наилучший путь вперед, когда будет заключено мирное соглашение", - ответил Рютте в ответ на вопрос, возможно, ли, по его мнению, расширить действие статьи 5 на Украину без официального членства в альянсе. Ранее Мелони предложила распространить статью 5 договора НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее" других предложений. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Сальдо назвал неприемлемым ввод миротворцевГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым ввод на Украину миротворцев стран НАТО, так как это, по его мнению, фактически будет завуалированное вступление страны во враждебный России военный альянс. Сальдо сказал РИА Новости, что ввод так называемых миротворцев стран НАТО на Украину для нас неприемлем. Фактически это будет завуалированное вступление во враждебный нам альянс, чего Россия не допустит. По его словам, подобный шаг серьезно повышает риск начала Третьей мировой и ядерной войны. Киевский режим не соблюдает даже мораторий на удары по объектам ТЭК, и нет никакой гарантии, что он будет соблюдать более масштабное соглашение, сказал губернатор. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009527114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Применение дистанционно управляемых платформ военнослужащими в зоне СВО Минобороны показало кадры применения дистанционно управляемых платформ военнослужащими группировки войск «Центр на красноармейском направлении зоны СВО. 2025-04-05T19:00 true PT2M30S

Уничтожение двух украинских диверсантов на левом берегу Днепра Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили. Видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости. 2025-04-05T19:00 true PT0M19S

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Наталья Макарова

украина, россия, киев, эммануэль макрон, марк рютте, джорджа мелони, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)