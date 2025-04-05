https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009472816.html

Опубликованы кадры работы экипажей Су-25 в Курской области

Опубликованы кадры работы экипажей Су-25 в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025

Опубликованы кадры работы экипажей Су-25 в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:09:00+03:00

2025-04-05T05:09:00+03:00

2025-04-05T05:09:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в приграничных районах Курской области. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009472213.html

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безопасность, курская область, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25