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Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009471949.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, а также пехоту ВСУ на краснолиманском... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, а также пехоту ВСУ на краснолиманском участке, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, расчет и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, а также живую силу противника", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, а также пехоту ВСУ на краснолиманском участке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, расчет и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, а также живую силу противника", - сообщили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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