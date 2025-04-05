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Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, а также пехоту ВСУ на краснолиманском... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:01:00+03:00
2025-04-05T05:01:00+03:00
2025-04-05T05:01:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА, а также пехоту ВСУ на краснолиманском участке, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, расчет и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, а также живую силу противника", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили украинский пункт управления БПЛА