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"Большие проблемы": в США выступили со срочным призывом из-за России - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 05.04.2025 (обновлено: 13:37 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/soglashenie-2009498533.html
"Большие проблемы": в США выступили со срочным призывом из-за России
"Большие проблемы": в США выступили со срочным призывом из-за России - РИА Новости, 05.04.2025
"Большие проблемы": в США выступили со срочным призывом из-за России
Запад должен перестать говорить о мнимых угрозах со стороны России и срочно заключить мирное соглашение по Украине, заявил бывший полковник армии США Дуглас... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:47:00+03:00
2025-04-05T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад должен перестать говорить о мнимых угрозах со стороны России и срочно заключить мирное соглашение по Украине, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х."Британия вот-вот потерпит финансовый крах, Франция не сильно отстает, а у немцев большие проблемы. У них нет ресурсов. Пора заключить мир, слишком много людей погибло!" — говорится в публикации.Несмотря на громкие разговоры европейских лидеров о подготовке к якобы войне с Россией, уточнил эксперт, ни одна из стран ЕС не смогла в реальности доказать серьезность своих заявлений.Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html
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в мире, россия, украина, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз
"Большие проблемы": в США выступили со срочным призывом из-за России

Полковник Макгрегор призвал Запад заключить мирное соглашение с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад должен перестать говорить о мнимых угрозах со стороны России и срочно заключить мирное соглашение по Украине, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.
«
"Британия вот-вот потерпит финансовый крах, Франция не сильно отстает, а у немцев большие проблемы. У них нет ресурсов. Пора заключить мир, слишком много людей погибло!" — говорится в публикации.
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Несмотря на громкие разговоры европейских лидеров о подготовке к якобы войне с Россией, уточнил эксперт, ни одна из стран ЕС не смогла в реальности доказать серьезность своих заявлений.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Мирный процесс

Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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