В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки
В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки Нотик и Буба
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале.
"В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки – Нотик и Буба. Енотовидные собаки - единственный представитель семейства псовых, которые ложатся в зимний сон. Хотя спячка у них неглубокая, во время оттепели животные пробуждаются и затем вновь засыпают, причем каждый в своем домике. Буба и Нотик заснули еще в ноябре и проснулись в конце марта. Это довольно пожилые животные, сейчас им по 11 лет", - говорится в сообщении зоосада.
Самка и самец живут вместе последние два года в вольере рядом с красными волками. Ранее Бубу можно было увидеть в общем с енотами вольере, затем ее переселили в отдельное помещение. Нотик долгое время был не на экспозиции. Оба они попали в Московский зоопарк еще малышами, когда в природе остались без родителей.
"Зоологи не стремились сформировать из Бубы и Нотика пару, они стали жить вместе в довольно зрелом возрасте. Животных в зоопарке кормят мясом, рыбой, овощами, фруктами, творогом и яйцами. При пробуждении енотовидным собакам предложили легкую пищу – листья салата и свежие овощи", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
Уточняется, что сотрудники зоопарка не планируют размножать енотовидных собак, так как это многочисленный вид. Их нередко можно встретить в Центральной России, в том числе в Подмосковье.
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