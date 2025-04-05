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В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки - РИА Новости, 05.04.2025
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Хорошие новости
 
13:10 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sobaki-2009512272.html
В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки
В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки - РИА Новости, 05.04.2025
В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки
Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:10:00+03:00
2025-04-05T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. "В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки – Нотик и Буба. Енотовидные собаки - единственный представитель семейства псовых, которые ложатся в зимний сон. Хотя спячка у них неглубокая, во время оттепели животные пробуждаются и затем вновь засыпают, причем каждый в своем домике. Буба и Нотик заснули еще в ноябре и проснулись в конце марта. Это довольно пожилые животные, сейчас им по 11 лет", - говорится в сообщении зоосада. Самка и самец живут вместе последние два года в вольере рядом с красными волками. Ранее Бубу можно было увидеть в общем с енотами вольере, затем ее переселили в отдельное помещение. Нотик долгое время был не на экспозиции. Оба они попали в Московский зоопарк еще малышами, когда в природе остались без родителей. "Зоологи не стремились сформировать из Бубы и Нотика пару, они стали жить вместе в довольно зрелом возрасте. Животных в зоопарке кормят мясом, рыбой, овощами, фруктами, творогом и яйцами. При пробуждении енотовидным собакам предложили легкую пищу – листья салата и свежие овощи", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой. Уточняется, что сотрудники зоопарка не планируют размножать енотовидных собак, так как это многочисленный вид. Их нередко можно встретить в Центральной России, в том числе в Подмосковье.
https://ria.ru/20250404/giena--2009260934.html
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московская область (подмосковье), светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки

В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки Нотик и Буба

© Московский зоопарк/TelegramЕнотовидные собаки проснулись в Московском зоопарке
Енотовидные собаки проснулись в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Енотовидные собаки проснулись в Московском зоопарке
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале.
Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки – Нотик и Буба. Енотовидные собаки - единственный представитель семейства псовых, которые ложатся в зимний сон. Хотя спячка у них неглубокая, во время оттепели животные пробуждаются и затем вновь засыпают, причем каждый в своем домике. Буба и Нотик заснули еще в ноябре и проснулись в конце марта. Это довольно пожилые животные, сейчас им по 11 лет", - говорится в сообщении зоосада.
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Самка и самец живут вместе последние два года в вольере рядом с красными волками. Ранее Бубу можно было увидеть в общем с енотами вольере, затем ее переселили в отдельное помещение. Нотик долгое время был не на экспозиции. Оба они попали в Московский зоопарк еще малышами, когда в природе остались без родителей.
"Зоологи не стремились сформировать из Бубы и Нотика пару, они стали жить вместе в довольно зрелом возрасте. Животных в зоопарке кормят мясом, рыбой, овощами, фруктами, творогом и яйцами. При пробуждении енотовидным собакам предложили легкую пищу – листья салата и свежие овощи", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
Уточняется, что сотрудники зоопарка не планируют размножать енотовидных собак, так как это многочисленный вид. Их нередко можно встретить в Центральной России, в том числе в Подмосковье.
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