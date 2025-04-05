Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды
Заммэра Бирюков: городские службы переведены в режим повышенной готовности
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня. В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы, что может способствовать образованию гололедицы, усилению ветра с порывами до 17 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 сантиметров. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будут проводиться необходимые регламентные процедуры.
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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