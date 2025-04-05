Рейтинг@Mail.ru
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sluzhby-2009519968.html
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды - РИА Новости, 05.04.2025
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:34:00+03:00
2025-04-05T14:34:00+03:00
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:135:2153:1346_1920x0_80_0_0_5607d6994b3000e2c2e853a0a3676d8a.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня. В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы, что может способствовать образованию гололедицы, усилению ветра с порывами до 17 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 сантиметров. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будут проводиться необходимые регламентные процедуры. "Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html
https://ria.ru/20250402/moskva-2008952036.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:20:2677:2028_1920x0_80_0_0_b797de19a12094b15ebaf6fe91bafc8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды

Заммэра Бирюков: городские службы переведены в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня. В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы, что может способствовать образованию гололедицы, усилению ветра с порывами до 17 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 сантиметров. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Москве завершилось весеннее половодье
3 апреля, 15:50
Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будут проводиться необходимые регламентные процедуры.
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
Финальный этап подготовки фонтанов к открытию сезона в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Москве приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона
2 апреля, 17:45
 
МоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала