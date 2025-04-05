Эксперты Роскачества назвали лучшие российские кагоры
Роскачество: лучшими кагорами являются "Кагор Тамани" и "Кагор Южнобережный"
© Depositphotos.com / serezniyЧаша с вином на фоне хлеба и винограда
© Depositphotos.com / serezniy
Чаша с вином на фоне хлеба и винограда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" назвали лучшие кагоры перед пасхальными праздниками и предупредили о ненастоящих крепленых винах, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В этом году наиболее высокую оценку среди всех кагоров исследования получило вино "Кагор Тамани" ЗГУ (защищенное географическое указание - ред.) "Кубань", Таманский полуостров десертное красное. Лучшим марочным кагором стало вино "Массандра", "Кагор Южнобережный" с ЗГУ "Крым" вино марочное десертное красное урожая 2020 года", - говорится в сообщении.
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Кагор является одним из самых популярных типов крепленых вин, уступая в объеме производства в России только портвейнам. Для производства кагоров используется широкий спектр сортов винограда. Эксперты "Винного гида России" насчитали порядка 10 сортов, используемых в производстве кагоров.
Эксперты Роскачества рекомендуют при выборе вин такого типа обращать внимание на этикетку, где должно использоваться название "Кагор", содержание алкоголя 16%. Контрэтикетка должна содержать надпись "Российское крепленое (ликерное) вино". Также может дополнительно указываться тип вина и регион происхождения. При этом в церковных службах могут использоваться и вина без крепления, например выпускаемое "Массандрой" "Церковное Удельного Ведомства" и "Новый Иерусалим Алтарное" производства Alma Valley.
В то же время на полках магазинов можно встретить вина, содержащие в названии слово "кагорное", но кагором не являющиеся. "В процессе аудита винных полок и закупок вин для исследования специалистами Роскачества, в том числе, были обнаружены "Вино Кагорное Монастырский рецепт", "Вино кагорное Благовест православный", относящиеся к "красным сладким винам" с содержанием алкоголя 9-11%", - пишут эксперты.
"Только наименование "кагор" является гарантией привычного аромата и вкуса. Вина с названиями и изображениями на этикетках, эксплуатирующими церковную тематику, стоимостью 250 рублей вряд ли заслуживают внимания покупателей в светлые пасхальные праздники", - сказал директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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