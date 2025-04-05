https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html
В Новогирееве в рамках реновации расселили шесть домов
В Новогирееве в рамках реновации расселили шесть домов - РИА Новости, 05.04.2025
В Новогирееве в рамках реновации расселили шесть домов
Из шести старых домов в районе Новогиреево в Москве съехали жители и заселились в новые ЖК, построенные по реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:05:00+03:00
2025-04-05T10:05:00+03:00
2025-04-05T10:05:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Из шести старых домов в районе Новогиреево в Москве съехали жители и заселились в новые ЖК, построенные по реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение в районе Новогиреево стартовало в 2023 году, когда под заселение была передана первая новостройка на Свободном проспекте. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло трех. Жители шести старых домов уже отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации, еще двух – переселяются", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Планируется, что всего в Новогирееве расселят 72 дома. Около 16 тысяч человек, которые в них жили, получат новые квартиры, добавил министр.После расселения старые ЖК снесут, а на их месте в рамках программы реновации возведут новое жилье.Во дворах новостроек высадят деревья и кусты, обустроят зоны для отдыха и занятий спортом.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Из шести старых домов в районе Новогиреево в Москве съехали жители и заселились в новые ЖК, построенные по реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"Переселение в районе Новогиреево стартовало в 2023 году, когда под заселение была передана первая новостройка на Свободном проспекте. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло трех. Жители шести старых домов уже отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации, еще двух – переселяются", - приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Планируется, что всего в Новогирееве расселят 72 дома. Около 16 тысяч человек, которые в них жили, получат новые квартиры, добавил министр.
После расселения старые ЖК снесут, а на их месте в рамках программы реновации возведут новое жилье.
Во дворах новостроек высадят деревья и кусты, обустроят зоны для отдыха и занятий спортом.
Программа реновации действует в Москве
с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.