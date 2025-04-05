https://ria.ru/20250405/primerochnye-2009512874.html
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику - РИА Новости, 05.04.2025
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
3D-cканеры для виртуальной примерки одежды производства московской компании экспортированы в Бразилию и Мексику, сообщил заместитель руководителя департамента... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:00:00+03:00
2025-04-05T14:00:00+03:00
2025-04-05T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
бразилия
мексика
технологии
геннадий дегтев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009512727_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_077b76486f04980e3a659ff669d83e7e.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. 3D-cканеры для виртуальной примерки одежды производства московской компании экспортированы в Бразилию и Мексику, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.В "виртуальной примерочной" компании, производственные площади которой расположены в особой экономической зоне "Технополис Москва", используется ИИ-система, позволяющая покупателям увидеть, как одежда будет выглядеть на них, прежде чем совершить покупку. Применять подобные 3D-сканеры можно не только в ритейле, но и в легкой промышленности, медицине, в сфере спорта."Высокотехнологичная продукция предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" востребована на отечественном и на зарубежных рынках. Сегодня более 30 компаний особой ОЭЗ Москвы экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, композитные материалы, системы безопасности, микроэлектронику и другие инновационные изделия. Например, производитель 3D-сканеров "Тексел" в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров. Разработка способна за 90 секунд изготовить трехмерную цифровую модель человека и с помощью полученных данных подобрать одежду, снять мерки для ее пошива", – привели слова Коваленко в пресс-службе ДИПП.Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, одно из ключевых преимуществ размещения производств в ОЭЗ "Технополис Москва" - хорошая обеспеченность инфраструктурой. Предприятиям предоставляют земельные участки и готовые площади для производства, центров разработки и лабораторий."Для предприятий, имеющих статус резидента, действует ряд существенных налоговых преференций. Компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны", - добавил Дегтев.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html
https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html
москва
бразилия
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009512727_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_9cb1daa4482b658f84ae48ed54071c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бразилия, мексика, технологии, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Бразилия, Мексика, Технологии, Геннадий Дегтев
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
3D-cканеры московского производства экспортируются в Латинскую Америку
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. 3D-cканеры для виртуальной примерки одежды производства московской компании экспортированы в Бразилию и Мексику, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.
В "виртуальной примерочной" компании, производственные площади которой расположены в особой экономической зоне "Технополис Москва", используется ИИ-система, позволяющая покупателям увидеть, как одежда будет выглядеть на них, прежде чем совершить покупку. Применять подобные 3D-сканеры можно не только в ритейле, но и в легкой промышленности, медицине, в сфере спорта.
"Высокотехнологичная продукция предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" востребована на отечественном и на зарубежных рынках. Сегодня более 30 компаний особой ОЭЗ Москвы
экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, композитные материалы, системы безопасности, микроэлектронику и другие инновационные изделия. Например, производитель 3D-сканеров "Тексел" в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров. Разработка способна за 90 секунд изготовить трехмерную цифровую модель человека и с помощью полученных данных подобрать одежду, снять мерки для ее пошива", – привели слова Коваленко в пресс-службе ДИПП.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
, одно из ключевых преимуществ размещения производств в ОЭЗ "Технополис Москва" - хорошая обеспеченность инфраструктурой. Предприятиям предоставляют земельные участки и готовые площади для производства, центров разработки и лабораторий.
"Для предприятий, имеющих статус резидента, действует ряд существенных налоговых преференций. Компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны", - добавил Дегтев.