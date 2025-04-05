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"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику - РИА Новости, 05.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/primerochnye-2009512874.html
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику - РИА Новости, 05.04.2025
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
3D-cканеры для виртуальной примерки одежды производства московской компании экспортированы в Бразилию и Мексику, сообщил заместитель руководителя департамента... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:00:00+03:00
2025-04-05T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
бразилия
мексика
технологии
геннадий дегтев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. 3D-cканеры для виртуальной примерки одежды производства московской компании экспортированы в Бразилию и Мексику, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.В "виртуальной примерочной" компании, производственные площади которой расположены в особой экономической зоне "Технополис Москва", используется ИИ-система, позволяющая покупателям увидеть, как одежда будет выглядеть на них, прежде чем совершить покупку. Применять подобные 3D-сканеры можно не только в ритейле, но и в легкой промышленности, медицине, в сфере спорта."Высокотехнологичная продукция предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" востребована на отечественном и на зарубежных рынках. Сегодня более 30 компаний особой ОЭЗ Москвы экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, композитные материалы, системы безопасности, микроэлектронику и другие инновационные изделия. Например, производитель 3D-сканеров "Тексел" в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров. Разработка способна за 90 секунд изготовить трехмерную цифровую модель человека и с помощью полученных данных подобрать одежду, снять мерки для ее пошива", – привели слова Коваленко в пресс-службе ДИПП.Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, одно из ключевых преимуществ размещения производств в ОЭЗ "Технополис Москва" - хорошая обеспеченность инфраструктурой. Предприятиям предоставляют земельные участки и готовые площади для производства, центров разработки и лабораторий."Для предприятий, имеющих статус резидента, действует ряд существенных налоговых преференций. Компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны", - добавил Дегтев.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html
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москва, бразилия, мексика, технологии, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Бразилия, Мексика, Технологии, Геннадий Дегтев
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику

3D-cканеры московского производства экспортируются в Латинскую Америку

© Фото : Пресс-служба ДИПП"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
Умные примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"Умные" примерочные от компании из Москвы поставлены в Бразилию и Мексику
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. 3D-cканеры для виртуальной примерки одежды производства московской компании экспортированы в Бразилию и Мексику, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.
В "виртуальной примерочной" компании, производственные площади которой расположены в особой экономической зоне "Технополис Москва", используется ИИ-система, позволяющая покупателям увидеть, как одежда будет выглядеть на них, прежде чем совершить покупку. Применять подобные 3D-сканеры можно не только в ритейле, но и в легкой промышленности, медицине, в сфере спорта.
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"Высокотехнологичная продукция предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" востребована на отечественном и на зарубежных рынках. Сегодня более 30 компаний особой ОЭЗ Москвы экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, композитные материалы, системы безопасности, микроэлектронику и другие инновационные изделия. Например, производитель 3D-сканеров "Тексел" в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров. Разработка способна за 90 секунд изготовить трехмерную цифровую модель человека и с помощью полученных данных подобрать одежду, снять мерки для ее пошива", – привели слова Коваленко в пресс-службе ДИПП.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, одно из ключевых преимуществ размещения производств в ОЭЗ "Технополис Москва" - хорошая обеспеченность инфраструктурой. Предприятиям предоставляют земельные участки и готовые площади для производства, центров разработки и лабораторий.
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"Для предприятий, имеющих статус резидента, действует ряд существенных налоговых преференций. Компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны", - добавил Дегтев.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваБразилияМексикаТехнологииГеннадий Дегтев
 
 
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