https://ria.ru/20250405/prazdnik-2009108361.html

5 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля в России и в мире по календарю

5 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Приготовить любимый суп, проверить собственную грамотность или навести порядок в доме - разнообразие международных, профессиональных и других не менее значимых... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Приготовить любимый суп, проверить собственную грамотность или навести порядок в доме - разнообразие международных, профессиональных и других не менее значимых поводов, которые отмечают 5 апреля 2025 года, может приятно удивить. Какой сегодня праздник выпадает по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день по народным приметам - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России5 апреля 2025 года все россияне, желающие проверить собственную грамотность, могут присоединиться к международной акции “Тотальный диктант”. Участникам предстоит написать текст, созданный писательницей Мариной Москвиной, а столицей акции была выбрана федеральная территория “Сириус”. На этот раз акция будет представлять собой онлайн-марафон продолжительностью 17 часов, полностью посвященный русскому языку и современной отечественной литературе.Профессиональный праздникДень закупщика и тендерного специалиста в России пусть и не имеет официального праздничного статуса, но все же отмечается специалистами, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой. На выбор даты повлиял Федеральный закон № 44-ФЗ, который был принят более 10 лет назад, в 2013 году, и регламентирует порядок данных закупок и заключения контрактов по всей стране.Церковный праздник сегодняВ православном календаре 5 апреля чтят память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. Он известен как первый ученик, а также сподвижник основателя Киево-Печерской обители Антония. Однако после конфликта с князем Никон покинул монастырь, чтобы жить в безлюдном месте, и там основал основал монастырь и церковь во имя Пресвятой Богородицы.В этот же день верующие вспоминают и преподобномученика Никона, епископа Сицилийского и 199 его учеников. Он родился в Неаполе, но, несмотря на мать-христианку, долгое время оставался язычником. Все изменилось, когда Никон вместе со своим отрядом попал в окружение врагов: вспомнив о матери, он начал молиться и поклялся в случае спасения принять крещение. Свое обещание святой Никон исполнил и оставался верным своей вере даже в период гонений на христиан, когда правитель Сицилии казнил всех 199 живших с ним монахов, а самого Никона подверг жестоким мукам и обезглавил.Помимо этого на 5 апреля выпадают дни памяти:Народный праздник5 апреля в соответствии с народным календарем носил название Никонов день. Его было принято было посвящать уборке, причем порядок старались наводить не только в доме (при этом нужно было постараться избавиться от старых и ненужных вещей), но и в саду, и в огороде. А после того, как уборка была завершена, шли в баню.Еще одна традиция, которую старались соблюдать - подкармливать птиц зернышками и хлебными крошками. Таким нехитрым способом люди пытались привлечь пернатых на участок, ведь птицы могли помочь им защитить растения от насекомых-вредителей.5 апреля считалось нежелательным ложиться спать на чужой подушке, выкладывать на видное место деньги (чревато непредвиденными расходами), обманывать и перебирать крупы (сулит бедность).Заметив, что березы дают очень много сока, наши предки верили, что впереди их ждет пасмурное и дождливое лето. Если небо ночью ясное и с большим количеством звезд - вскоре стоит ждать заморозки. Гремит гром, но при этом еще лежит снег - лето обещает быть холодным. Из дупла показалась белка - быть теплу.Какой сегодня праздник в миреОдин из международных праздников, ежегодно выпадающих на 5 апреля - это Международный день нравственности. Он учрежден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН и призван напомнить, насколько важную роль для человека и общества играют существующие нравственные принципы.Еще один, на этот раз - вкусный праздник, отмечаемый 5 апреля - это Международный день супа. Так называемые первые блюда есть практически в любой кухне мира, так что в этот день есть прекрасный повод побаловать себя тарелкой любимого супа.В Южной Корее в этот день с лопатами в руках отмечают День посадки деревьев, а в Казахстане поздравляют с профессиональным праздником сотрудников миграционной службы.Памятные даты в истории1722 год - экспедиция под командованием Якоба Роггевена открыла новую землю, названную островом Пасхи;1955 год - Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании;1977 год - выпущен первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 “Нива”.Кто родился 5 апреля из знаменитостейМногие известные личности отмечают 5 апреля свой день рождения. Среди них:ИмениныВ этот день поздравления с именинами принимают Василий, Анастасия, Георгий, Лидия, Лука, Никон, Пахом и другие.

https://ria.ru/20250404/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250404/prazdnik-1863575883.html

https://ria.ru/20250327/posevnaya-1781167572.html

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