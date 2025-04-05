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В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки - РИА Новости, 05.04.2025
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15:42 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/pozhary-2009532152.html
В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки
В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки
Почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:42:00+03:00
2025-04-05T15:42:00+03:00
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
россия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром, сообщает краевой главк МЧС. "За эти сутки в крае произошло уже 119 пожаров. Регистрировались возгорания жилых домов, хозпостроек, мусора, а также 30 ландшафтных пожаров. Осложняет обстановку сильный ветер", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в первой половине ночи в центральных и южных районах Красноярского края сохранится шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 25–30 метров в секунду. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. Сотрудники полиции Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности из-за ураганного ветра. После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири, россия
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири, Россия
В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки

МЧС зафиксировало почти 120 пожаров в Красноярском крае за сутки

© ЧП Красноярск/TelegramОгненная стена на трассе в районе Дрокинской горы в Красноярске
Огненная стена на трассе в районе Дрокинской горы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© ЧП Красноярск/Telegram
Огненная стена на трассе в районе Дрокинской горы в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром, сообщает краевой главк МЧС.
"За эти сутки в крае произошло уже 119 пожаров. Регистрировались возгорания жилых домов, хозпостроек, мусора, а также 30 ландшафтных пожаров. Осложняет обстановку сильный ветер", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в первой половине ночи в центральных и южных районах Красноярского края сохранится шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 25–30 метров в секунду.
В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. Сотрудники полиции Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности из-за ураганного ветра.
После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
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