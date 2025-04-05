https://ria.ru/20250405/pozhary-2009532152.html

В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки

В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярском крае зафиксировали почти 120 пожаров за сутки

Почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:42:00+03:00

2025-04-05T15:42:00+03:00

2025-04-05T15:42:00+03:00

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ураган в сибири

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009503882_0:142:370:350_1920x0_80_0_0_f0617beaabdcffa4eed74e24d3b645cf.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром, сообщает краевой главк МЧС. "За эти сутки в крае произошло уже 119 пожаров. Регистрировались возгорания жилых домов, хозпостроек, мусора, а также 30 ландшафтных пожаров. Осложняет обстановку сильный ветер", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в первой половине ночи в центральных и южных районах Красноярского края сохранится шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 25–30 метров в секунду. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. Сотрудники полиции Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности из-за ураганного ветра. После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

https://ria.ru/20250405/energosnabzhenie-2009521661.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири, россия