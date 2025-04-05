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В Орске потушили ландшафтный пожар
В Орске потушили ландшафтный пожар - РИА Новости, 05.04.2025
В Орске потушили ландшафтный пожар
Пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Орске, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:12:00+03:00
2025-04-05T20:12:00+03:00
2025-04-05T20:41:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Орске, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в районе улицы Крайняя в Орске загорелась сухая трава. МЧС области публиковало видео с места происшествия, по кадрам которого было видно, что район города окутан дымом. Позже ведомство сообщило РИА Новости, что распространение огня локализовано на площади 15 гектаров. Отмечалось, что угрозы жилым домам нет. Кроме того, был обнаружен еще один очаг возгорания в районе моста через Орь. "Ландшафтный пожар в Орске ликвидирован", - говорится в релизе ГУ МЧС по Оренбургской области.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске потушили ландшафтный пожар
МЧС: спасатели потушили ландшафтный пожар в Орске Оренбургской области