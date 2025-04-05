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В Орске загорелась сухая трава - РИА Новости, 05.04.2025
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14:40 05.04.2025 (обновлено: 14:42 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/pozhar-2009520172.html
В Орске загорелась сухая трава
В Орске загорелась сухая трава - РИА Новости, 05.04.2025
В Орске загорелась сухая трава
Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:40:00+03:00
2025-04-05T14:42:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что в районе улицы Крайняя в Орске горит сухая трава. К месту пожара прибыли сотрудники 9, 10, 16 и 24 ПСЧ (пожарно-спасательных частей), с огнем борются 8 расчетов МЧС России", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости не смогли уточнить площадь пожара и опасность распространения на жилой массив.
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орск
оренбургская область
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происшествия, орск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске загорелась сухая трава

Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в Орске, где загорелась сухая трава

© МЧС Оренбургской области/TelegramЛиквидация ландшафтного пожара в оренбургском Орске. 5 апреля 2025
Ликвидация ландшафтного пожара в оренбургском Орске. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© МЧС Оренбургской области/Telegram
Ликвидация ландшафтного пожара в оренбургском Орске. 5 апреля 2025
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«
"В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что в районе улицы Крайняя в Орске горит сухая трава. К месту пожара прибыли сотрудники 9, 10, 16 и 24 ПСЧ (пожарно-спасательных частей), с огнем борются 8 расчетов МЧС России", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости не смогли уточнить площадь пожара и опасность распространения на жилой массив.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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