https://ria.ru/20250405/pozhar-2009520172.html

В Орске загорелась сухая трава

В Орске загорелась сухая трава - РИА Новости, 05.04.2025

В Орске загорелась сухая трава

Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:40:00+03:00

2025-04-05T14:40:00+03:00

2025-04-05T14:42:00+03:00

происшествия

орск

оренбургская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 5 апр - РИА Новости. Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что в районе улицы Крайняя в Орске горит сухая трава. К месту пожара прибыли сотрудники 9, 10, 16 и 24 ПСЧ (пожарно-спасательных частей), с огнем борются 8 расчетов МЧС России", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости не смогли уточнить площадь пожара и опасность распространения на жилой массив.

https://ria.ru/20240828/pozhar-1969029265.html

орск

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, орск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)