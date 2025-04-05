https://ria.ru/20250405/pozhar-2009520172.html
В Орске загорелась сухая трава
В Орске загорелась сухая трава - РИА Новости, 05.04.2025
В Орске загорелась сухая трава
Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:40:00+03:00
2025-04-05T14:40:00+03:00
2025-04-05T14:42:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009520369_0:17:735:430_1920x0_80_0_0_409e52dbd3d0050b5eac8a32a35556bd.jpg
УФА, 5 апр - РИА Новости. Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в оренбургском Орске, где загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что в районе улицы Крайняя в Орске горит сухая трава. К месту пожара прибыли сотрудники 9, 10, 16 и 24 ПСЧ (пожарно-спасательных частей), с огнем борются 8 расчетов МЧС России", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости не смогли уточнить площадь пожара и опасность распространения на жилой массив.
https://ria.ru/20240828/pozhar-1969029265.html
орск
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009520369_0:0:637:478_1920x0_80_0_0_97cb16a12ea8b80c7489cde9f6341c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске загорелась сухая трава
Восемь расчетов МЧС тушат ландшафтный пожар в Орске, где загорелась сухая трава