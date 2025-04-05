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Посредник из скандала с поставками оружия Украине продает каннабис

Посредник из скандала с поставками оружия Украине продает каннабис - РИА Новости, 05.04.2025

Посредник из скандала с поставками оружия Украине продает каннабис

Ключевой акционер сомнительной польской компании-посредника PHU Lechmar, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала с закупками вооружений для... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ключевой акционер сомнительной польской компании-посредника PHU Lechmar, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала с закупками вооружений для Украины, Андрей Пекалас также связан с бизнесом по продаже каннабиса на развивающемся рынке Польши — после того как Украина легализовала его использование в прошлом году, свидетельствует анализ открытых корпоративных данных, проведенный РИА Новости. Скандал с закупками вооружений разгорелся вокруг Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и ее контрактов с польской компанией PHU Lechmar, что вызвало внутренние разногласия и волну общественного недовольства. В конце 2024 года украинское правительство перенаправило 23 миллиарда гривен (552 миллиона долларов) из Агентства оборонных закупок (АОЗ) в ГПСУ для приобретения боеприпасов через Lechmar — решение, подвергшееся критике за обход стандартных процедур и выбор подрядчика с сомнительной репутацией и историей невыполненных контрактов. В сообщении в Telegram, опубликованном 25 марта, депутат от оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк обвинил ГПСУ в увеличении объема контрактов с Lechmar с 23 до 52 миллиардов гривен к концу 2024 года, а также в выделении дополнительных 78 миллиардов гривен (1,87 миллиарда долларов) в начале 2025-го. По его словам, за прошлый год через одного польского посредника прошло 87% всех закупок ГПСУ в сфере обороны. Каннабисный бизнесПомимо компании Lechmar, Андрей Пекалас владеет разнообразными бизнес-активами. С сентября 2018 года он занимает пост президента правления компании Cannabis Distribution, специализирующейся на оптовой и розничной продаже медицинской и фармацевтической продукции на основе каннабиса. Это направление активно развивается в Польше после легализации медицинского каннабиса в 2017 году. После легализации каннабиса на Украине в прошлом году для медицинского, промышленного и научного использования Европейский союз предложил Киеву поставки легального вещества, заявила в ноябре агентству Ukrainian News заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко. По ее словам, на складах в странах ЕС уже накоплены объемы медицинского каннабиса, готовые к отправке. Связь Пекаласа с этим рынком, вероятно, лишь усилит скандал вокруг компании Lechmar, которой он управляет вместе с Себастьяном Пекаласом — предположительно своим сыном и членом совета директоров с 2017 года. На фоне растущих обвинений в коррупции Lechmar в декабре 2024 года зарегистрировала дочернюю структуру в Киеве — шаг, который может рассматриваться как попытка локализовать деятельность и снизить внимание к ее контрактам с ГПСУ. Согласно украинским корпоративным данным, фактическими владельцами компании указаны Андрей Пекалас и Марта Ковальчик, что подтверждает их ключевую роль в управлении бизнесом. Ненадежный поставщикПоследние обвинения в коррупции в адрес Lechmar появились в конце 2024 года, когда министерство обороны Украины перенаправило 23 миллиарда гривен из Агентства оборонных закупок (АОЗ) в Государственную пограничную службу (ГПСУ) на закупку боеприпасов через польскую компанию, минуя стандартные конкурсные процедуры. Это совпало с сообщениями о серьезных проблемах с 120-миллиметровыми минометными минами: в декабре 2024 года Минобороны признало, что 24 000 украинских снарядов оказались неисправными, что потребовало их изъятия. Производитель, по заявлению ведомства, должен устранить дефекты в рамках существующих соглашений. Однако признание проблемы вызвало волну негодования в обществе и парламенте. Критики, включая депутата Ярослава Железняка и антикоррупционные организации, обвинили министерство в саботаже реформ и в предпочтении сомнительных посредников, таких как Lechmar, на фоне кризиса прозрачности и надежности в оборонной системе страны. В феврале 2025 года Минобороны признало, что было оплачено, но не получено вооружений на сумму 51,4 миллиарда гривен (1,2 миллиарда долларов). По словам Железняка, 26,5 миллиарда из этой суммы приходятся на контракты с Lechmar. Центр противодействия коррупции — украинская антикоррупционная организация — сообщил в декабре, что Минобороны переплатило Lechmar 90 миллионов евро и призвал Службу безопасности Украины начать расследование этой сделки, а также фактов поставок некачественных мин в войска. Эти обвинения дополняют ранее озвученные опасения по поводу надежности Lechmar. Об этом, в частности, говорится в письме бывшего главы АОЗ Марины Безруковой, опубликованном Железняком в декабре. Согласно документу, сотрудничество агентства с Lechmar было ограниченным и не дало результатов. Так, в декабре 2023 года АОЗ получило коммерческое предложение от Lechmar на поставку 155-миллиметровых снарядов с боевыми частями M107 и метательными зарядами M4A2 на сумму 70,6 миллиона евро (76 миллионов долларов). Контракт, датированный 29 декабря, так и не был исполнен, предоплата также не поступила. Также в 2023–2024 годах агентство получало предложения от Lechmar на поставку гранатометов РПГ-7 и 122-мм самоходных артиллерийских установок. Однако АОЗ не проводило техническую проверку указанных товаров и не оценивало производственные возможности поставщиков, на которых ссылался посредник. Кроме того, запрос агентства о предоставлении уточненного предложения по зенитному ракетному комплексу 1-Hawk (MIM-23B) остался без ответа.

https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449652.html

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https://ria.ru/20250404/ssha-2009444456.html

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