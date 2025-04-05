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В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости, 05.04.2025
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15:31 05.04.2025
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В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда
В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда
Сбой в графике пассажирских поездов произошел в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, который стал причиной перебоев с электроснабжением, с опозданием в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:31:00+03:00
2025-04-05T15:31:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярская железная дорога
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Сбой в графике пассажирских поездов произошел в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, который стал причиной перебоев с электроснабжением, с опозданием в 2,5 часа следуют три поезда, сообщает КрасЖД. "Сегодня, 5 апреля, в связи с погодными условиями, шквалистым ветром, который стал причиной перебоев в электроснабжении, произошел сбой в графике пассажирских поездов №1 "Россия" Владивосток–Москва, №91 Северобайкальск–Москва, №92 Москва–Северобайкальск", - говорится в сообщении. По данным Красноярской железной дороги, в настоящее время отклонение от расписания составляет в пределах 2,5 часов. Компания принимает меры для восстановления электроснабжения. Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра.
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происшествия, красноярский край, красноярская железная дорога, ураган в сибири
Происшествия, Красноярский край, Красноярская железная дорога, Ураган в Сибири
В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда

В Красноярском крае поезда отстают от графика из-за перебоев в электроснабжении

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Сбой в графике пассажирских поездов произошел в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, который стал причиной перебоев с электроснабжением, с опозданием в 2,5 часа следуют три поезда, сообщает КрасЖД.
«
"Сегодня, 5 апреля, в связи с погодными условиями, шквалистым ветром, который стал причиной перебоев в электроснабжении, произошел сбой в графике пассажирских поездов №1 "Россия" Владивосток–Москва, №91 Северобайкальск–Москва, №92 Москва–Северобайкальск", - говорится в сообщении.
По данным Красноярской железной дороги, в настоящее время отклонение от расписания составляет в пределах 2,5 часов. Компания принимает меры для восстановления электроснабжения.
Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра.
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ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярская железная дорогаУраган в Сибири
 
 
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