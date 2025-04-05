https://ria.ru/20250405/poezd-2009529251.html

В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда

В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярском крае из-за урагана задерживаются пассажирские поезда

Сбой в графике пассажирских поездов произошел в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, который стал причиной перебоев с электроснабжением, с опозданием в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:31:00+03:00

2025-04-05T15:31:00+03:00

2025-04-05T15:31:00+03:00

происшествия

красноярский край

красноярская железная дорога

ураган в сибири

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Сбой в графике пассажирских поездов произошел в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, который стал причиной перебоев с электроснабжением, с опозданием в 2,5 часа следуют три поезда, сообщает КрасЖД. "Сегодня, 5 апреля, в связи с погодными условиями, шквалистым ветром, который стал причиной перебоев в электроснабжении, произошел сбой в графике пассажирских поездов №1 "Россия" Владивосток–Москва, №91 Северобайкальск–Москва, №92 Москва–Северобайкальск", - говорится в сообщении. По данным Красноярской железной дороги, в настоящее время отклонение от расписания составляет в пределах 2,5 часов. Компания принимает меры для восстановления электроснабжения. Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра.

https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009526036.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, красноярская железная дорога, ураган в сибири