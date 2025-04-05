https://ria.ru/20250405/pivo-2009478026.html

В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво

В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво - РИА Новости, 05.04.2025

В Нидерландах призвали США снизить пошлины на пиво

Пошлина США на импорт пива из ЕС вызывает большую озабоченность у пивоваров в Нидерландах, они призывают работать над решением, которое приведет к снижению... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T07:05:00+03:00

2025-04-05T07:05:00+03:00

2025-04-05T11:54:00+03:00

экономика

сша

нидерланды

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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ГААГА, 5 апр - РИА Новости. Пошлина США на импорт пива из ЕС вызывает большую озабоченность у пивоваров в Нидерландах, они призывают работать над решением, которое приведет к снижению тарифа, заявил РИА Новости директор Ассоциации пивоваров Нидерландов (Nederlandse Brouwers) Мейнт Ватерландер. "Объявление США о введении 20% импортных пошлин на всю продукцию ЕС приведет к проигрышу с обеих сторон, как в обществе, так и в экономике. Но большую озабоченность у Ассоциации пивоваров Нидерландов вызывает главным образом то, что пиво было добавлено в Приложение 1 - в список производной продукции, на которую распространяется 25% пошлина на алюминий", - сказал Ватерландер агентству. Он отметил, что США являются важнейшим экспортным рынком для нидерландских производителей пива: 40% общего экспорта пива, произведенного в Нидерландах, отправляют на продажу в США. "Учитывая, что формирование стоимости охватывает фермеров, персонал пивоваренных заводов, предприятий общественного питания, логистики и портов, крайне важно снизить напряженность и работать над решением, которое снизит пошлины на пиво, что принесет пользу потребителям, сотрудникам и компаниям как в ЕС, так и в США", - считает директор Ассоциации пивоваров Нидерландов. По словам Ватерландера, в настоящее время организация пытается добиться большей ясности относительно продукции, которая подпадает под пошлины на алюминий, поскольку Нидерланды экспортируют в США пиво как в бутылках, так и в алюминиевых банках. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.

https://ria.ru/20250228/pivo-2002243034.html

https://ria.ru/20250101/pivo-1992206379.html

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экономика, сша, нидерланды, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт