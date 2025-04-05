https://ria.ru/20250405/pasha-tekhnik-2009481236.html

Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника

Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника - РИА Новости, 05.04.2025

Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника

Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил РИА Новости факт кончины российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в одной из больниц... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:00:00+03:00

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пхукет (остров)

таиланд

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БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил РИА Новости факт кончины российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в одной из больниц таиландского туристического острова. "К сожалению, подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким", - сказал агентству дипломат. "Генеральное консульство продолжает находиться в контакте с медицинским учреждением, где находился российский гражданин, представителями родственников, и оказывать им возможное содействие, в том числе в репатриации тела на родину", - добавил генконсул РФ. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html

https://ria.ru/20250404/harlamov-2009455885.html

пхукет (остров)

таиланд

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пхукет (остров), таиланд, россия, павел ивлев