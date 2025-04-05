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Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника - РИА Новости, 05.04.2025
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08:00 05.04.2025 (обновлено: 12:16 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/pasha-tekhnik-2009481236.html
Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника
Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника - РИА Новости, 05.04.2025
Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника
Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил РИА Новости факт кончины российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в одной из больниц... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:00:00+03:00
2025-04-05T12:16:00+03:00
пхукет (остров)
таиланд
россия
павел ивлев
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БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил РИА Новости факт кончины российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в одной из больниц таиландского туристического острова. "К сожалению, подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким", - сказал агентству дипломат. "Генеральное консульство продолжает находиться в контакте с медицинским учреждением, где находился российский гражданин, представителями родственников, и оказывать им возможное содействие, в том числе в репатриации тела на родину", - добавил генконсул РФ. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html
https://ria.ru/20250404/harlamov-2009455885.html
пхукет (остров)
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пхукет (остров), таиланд, россия, павел ивлев
Пхукет (остров), Таиланд, Россия, Павел Ивлев
Российские дипломаты в Таиланде подтвердили факт смерти Паши Техника

Генконсул в Пхукете Иванов подтвердил факт смерти Паши Техника

© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил РИА Новости факт кончины российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в одной из больниц таиландского туристического острова.
"К сожалению, подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким", - сказал агентству дипломат.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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"Генеральное консульство продолжает находиться в контакте с медицинским учреждением, где находился российский гражданин, представителями родственников, и оказывать им возможное содействие, в том числе в репатриации тела на родину", - добавил генконсул РФ.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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Пхукет (остров)ТаиландРоссияПавел Ивлев
 
 
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